Описание:



Этот индикатор представляет собой обычную гистограмму MACD, в которой все три усреднения выполнены с помощью адаптивного JMA-усреднения.



Подобная замена во многих ситуациях может оказаться весьма уместной, особенно при работе со многими волатильными кросс-курсами валют.

Индикатор использует класс CJJMA библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которым было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Библиотеку smoothalgorithms.mqh нужно поместить в каталог папка_данных_терминала \MQL5\Include.

\MQL5\Include. Индикатор jmacd.mq5 нужно поместить в каталог папка_данных_терминала\MQL5\Indicators.





Индикатор JMACD

