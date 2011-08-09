Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
JMACD - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3796
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Описание:
Этот индикатор представляет собой обычную гистограмму MACD, в которой все три усреднения выполнены с помощью адаптивного JMA-усреднения.
Подобная замена во многих ситуациях может оказаться весьма уместной, особенно при работе со многими волатильными кросс-курсами валют.
Индикатор использует класс CJJMA библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которым было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
- Библиотеку smoothalgorithms.mqh нужно поместить в каталог папка_данных_терминала\MQL5\Include.
- Индикатор jmacd.mq5 нужно поместить в каталог папка_данных_терминала\MQL5\Indicators.
Индикатор JMACD
MACD-RSI
Индикатор RSI, наложенный на MACD, очень наглядно показывает дивергенции текущей цены.CoeffofLine
Осциллятор CoeffofLine показывает вероятное направление движения цены в будущем.