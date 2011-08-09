CodeBaseРазделы
Индикаторы

JMACD - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Описание:

Этот индикатор представляет собой обычную гистограмму MACD, в которой все три усреднения выполнены с помощью адаптивного JMA-усреднения.

Подобная замена во многих ситуациях может оказаться весьма уместной, особенно при работе со многими волатильными кросс-курсами валют.

Индикатор  использует класс CJJMA библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которым было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

  • Библиотеку smoothalgorithms.mqh нужно поместить в каталог папка_данных_терминала\MQL5\Include.
  • Индикатор jmacd.mq5 нужно поместить в каталог папка_данных_терминала\MQL5\Indicators.

Индикатор JMACD

Индикатор JMACD

