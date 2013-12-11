与标准 MACD 直方图 相反，JMA 平滑用在所有三个平均处理。

它可能十分有用, 尤其当工作于快速波动货币对时。

指标使用 CJJMA 类，定义在 SmoothAlgorithms.mqh 标准库中。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。

SmoothAlgorithms.mqh 必须放置于 客户端文件夹 \MQL5\Include。

jmacd.mq5 指标必须放置于 客户端文件夹\MQL5\Indicators。

JMACD 指标