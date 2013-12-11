请观看如何免费下载自动交易
与标准 MACD 直方图 相反，JMA 平滑用在所有三个平均处理。
它可能十分有用, 尤其当工作于快速波动货币对时。
指标使用 CJJMA 类，定义在 SmoothAlgorithms.mqh 标准库中。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
- SmoothAlgorithms.mqh 必须放置于 客户端文件夹\MQL5\Include。
- jmacd.mq5 指标必须放置于 客户端文件夹\MQL5\Indicators。
JMACD 指标
