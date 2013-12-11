代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

JMACD - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
显示:
2028
等级:
(18)
已发布:
已更新:
jmacd.mq5 (12.41 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

与标准 MACD 直方图 相反，JMA 平滑用在所有三个平均处理。

它可能十分有用, 尤其当工作于快速波动货币对时。

指标使用 CJJMA 类，定义在 SmoothAlgorithms.mqh 标准库中。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

  • SmoothAlgorithms.mqh 必须放置于 客户端文件夹\MQL5\Include。
  • jmacd.mq5 指标必须放置于 客户端文件夹\MQL5\Indicators。

JMACD 指标

JMACD 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/434

ParMA ParMA

均线指标，基于价格的抛物线近似。

J2JMA J2JMA

移动均线，基于价格范围的双自适应 JMA 平滑。

JCCX JCCX

对称归一化 CCI (商品通道指数) 平滑算法替代 (超线性和 JMA)。

JJurX JJurX

显示自适应趋势线，超线性与 JMA 平滑算法。