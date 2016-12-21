Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
JMACD - Indikator für den MetaTrader 5
Im Unterschied zum standardmäßigen MACD-Histogramm wird die JMA-Glättung auf alle drei Durchschnitte angewendet.
Das erweist sich als sehr nützlich, insbesondere in hoch volatilen Währungsmärkten.
Der Indikator verwendet die Klasse CJJMA aus der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh. Die Verwendung dieser Klasse wird im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" beschrieben.
- Die Bibliothek smoothalgorithms.mqh muss in das Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden.
- Den Indikator jmacd.mq5 kopieren Sie in das Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
JMACD Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/434
