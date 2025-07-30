거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
설명:
이 지표는 적응형 JMA 평균을 사용하여 세 가지 평균이 모두 수행되는 일반 MACD 히스토그램입니다.
이러한 대체는 많은 상황에서 매우 적절할 수 있으며, 특히 변동성이 큰 교차 통화 환율로 작업할 때 유용합니다.
이 인디케이터는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리의 CJJMA 클래스를 사용하며, 이에 대한 자세한 설명은 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화하기" 문서에 게시되어 있습니다.
- smoothalgorithms.mqh 라이브러리는 terminal_data_folder\MQL5\Include 디렉토리에 위치해야 합니다.
- 인디케이터 jmacd.mq5 는 터미널_data 폴더의 MQL5/Indicators 폴더 에 배치해야 합니다.
JMACD 표시기
