실제 작성자:

alexjou

이 지표는 초기 가격 계열의 포물선 근사치를 평균화하는 다소 흥미로운 알고리즘을 사용합니다.

컴파일을 위한 인디케이터는 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화하기" 문서에 게시된 작업에 대한 자세한 설명이 있는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리의 CParMA 클래스를 사용합니다.