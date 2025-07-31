거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사 팬 페이지에 가입하십시오
ParMA - MetaTrader 5용 지표
- Nikolay Kositsin
- 68
이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
실제 작성자:
이 지표는 초기 가격 계열의 포물선 근사치를 평균화하는 다소 흥미로운 알고리즘을 사용합니다.
컴파일을 위한 인디케이터는 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화하기" 문서에 게시된 작업에 대한 자세한 설명이 있는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리의 CParMA 클래스를 사용합니다.
- smoothalgorithms.mqh 라이브러리는 terminal_data_folder\MQL5\Include 디렉토리에 위치해야 합니다.
- parma.mq5 인디케이터는 terminal_data_folder/MQL5/Indicators 디렉토리에 배치해야 합니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/433
