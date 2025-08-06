당사 팬 페이지에 가입하십시오
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
가격 계열의 이중 적응형 JMA 평활화를 사용한 이동 평균입니다.
이 평균을 계산하는 공식은 다음과 같습니다:
J2JMA[bar] = JMA(JMA(PRICE[bar]))
Where:
- JMA() - 적응형 평균화 알고리즘;
- PRICE[] - 가격 시리즈 값
- 바 - 현재 바.
이 평균은 단기 및 중기 추세에서 잘 작동합니다. 이 인디케이터에서 두 번째 평활 길이2의 깊이가 큰 값에 휩쓸리지 않아야 합니다. 이러한 상황에서 인디케이터는 길이 매개 변수가 길이1과 길이2의 합과 같은 일반 JMA 평균으로 작동하기 시작합니다.
ColorJ2JMA 및 J2JMA 인디케이터는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리( 터미널_데이터_디렉토리\MQL5\Include에 복사)의 CJJMA 클래스를 사용하며, 작동에 대한 자세한 설명은 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화" 문서에 게시되어 있습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/431
위치 제한 없이 WinAPI를 통해 파일 작업을 할 수 있는 라이브러리입니다.RBCI
RBCI(범위 바운드 채널 인덱스) 디지털 필터는 스펙트럼의 저주파 성분이 형성하는 저주파 추세와 스펙트럼의 고주파 성분이 형성하는 고주파 노이즈를 제거합니다.
자동 추세선 인디케이터는 메타트레이더 5 차트에 지지 및 저항 추세선을 자동으로 그려줍니다. 두 가지 방법을 사용하여 주요 가격 수준을 식별합니다: 두 개의 극값(유형 1) 또는 극값과 델타(유형 2). 새로운 막대가 형성될 때만 선이 다시 계산되므로 효율적인 성능을 보장합니다.ATR 퍼센트
ATR %, ATR 백분율, ATR 백분율, ATR 백분율, ATR 백분율