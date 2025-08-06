코드베이스섹션
거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Twitter에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
포켓으로
지표

J2JMA - MetaTrader 5용 지표

Nikolay Kositsin | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
조회수:
75
평가:
(21)
게시됨:
colorj2jma.mq5 (7.95 KB) 조회
j2jma.mq5 (7.15 KB) 조회
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (129.96 KB) 조회
ZIP 파일로 다운로드 MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

가격 계열의 이중 적응형 JMA 평활화를 사용한 이동 평균입니다.

이 평균을 계산하는 공식은 다음과 같습니다:

J2JMA[bar] = JMA(JMA(PRICE[bar]))

Where:

  • JMA() - 적응형 평균화 알고리즘;
  • PRICE[] - 가격 시리즈 값
  • 바 - 현재 바.

이 평균은 단기 및 중기 추세에서 잘 작동합니다. 이 인디케이터에서 두 번째 평활 길이2의 깊이가 큰 값에 휩쓸리지 않아야 합니다. 이러한 상황에서 인디케이터는 길이 매개 변수가 길이1과 길이2의 합과 같은 일반 JMA 평균으로 작동하기 시작합니다.

ColorJ2JMA 및 J2JMA 인디케이터는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리( 터미널_데이터_디렉토리\MQL5\Include에 복사)의 CJJMA 클래스를 사용하며, 작동에 대한 자세한 설명은 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화" 문서에 게시되어 있습니다.

표시기 색상J2JMA

MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/431

파일 무제한 파일 무제한

위치 제한 없이 WinAPI를 통해 파일 작업을 할 수 있는 라이브러리입니다.

RBCI RBCI

RBCI(범위 바운드 채널 인덱스) 디지털 필터는 스펙트럼의 저주파 성분이 형성하는 저주파 추세와 스펙트럼의 고주파 성분이 형성하는 고주파 노이즈를 제거합니다.

AutoTrendLines Indicator for MQL5 AutoTrendLines Indicator for MQL5

자동 추세선 인디케이터는 메타트레이더 5 차트에 지지 및 저항 추세선을 자동으로 그려줍니다. 두 가지 방법을 사용하여 주요 가격 수준을 식별합니다: 두 개의 극값(유형 1) 또는 극값과 델타(유형 2). 새로운 막대가 형성될 때만 선이 다시 계산되므로 효율적인 성능을 보장합니다.

ATR 퍼센트 ATR 퍼센트

ATR %, ATR 백분율, ATR 백분율, ATR 백분율, ATR 백분율