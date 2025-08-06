가격 계열의 이중 적응형 JMA 평활화를 사용한 이동 평균입니다.

이 평균을 계산하는 공식은 다음과 같습니다:

J2JMA[bar] = JMA(JMA(PRICE[bar]))



Where:

JMA() - 적응형 평균화 알고리즘;

PRICE[] - 가격 시리즈 값

바 - 현재 바.

이 평균은 단기 및 중기 추세에서 잘 작동합니다. 이 인디케이터에서 두 번째 평활 길이2의 깊이가 큰 값에 휩쓸리지 않아야 합니다. 이러한 상황에서 인디케이터는 길이 매개 변수가 길이1과 길이2의 합과 같은 일반 JMA 평균으로 작동하기 시작합니다.

ColorJ2JMA 및 J2JMA 인디케이터는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리( 터미널_데이터_디렉토리\MQL5\Include에 복사)의 CJJMA 클래스를 사용하며, 작동에 대한 자세한 설명은 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화" 문서에 게시되어 있습니다.