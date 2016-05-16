無料でロボットをダウンロードする方法を見る
価格幅の二重適応JMA平滑化を持つ移動平均線。
平均は次のように計算されます。
J2JMA[bar] = JMA(JMA(PRICE[bar]))
ここで
- JMA() - 適応平滑化アルゴリズム
- PRICE[] - 価格系列値
- bar - 現在のバー
平均は、短期および長期のトレンドに良好な結果を示しています。2番目の平滑深さの Length2 に大きな値を使用することは推奨されません。後者の場合、インディケータはLength1とLength2の和に等しいLengthパラメータを有する標準的なJMA平均として動作します。
ColorJ2JMAとJ2JMAインディケータはSmoothAlgorithms.mqhライブラリのCJJMAクラスを使います（terminal_data_folder\MQL5\Include に配置されます）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
