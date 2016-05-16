コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

J2JMA - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
1224
評価:
(21)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
colorj2jma.mq5 (7.97 KB) ビュー
j2jma.mq5 (7.14 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

価格幅の二重適応JMA平滑化を持つ移動平均線

平均は次のように計算されます。

J2JMA[bar] = JMA(JMA(PRICE[bar]))

ここで

  • JMA() - 適応平滑化アルゴリズム
  • PRICE[] - 価格系列値
  • bar - 現在のバー

平均は、短期および長期のトレンドに良好な結果を示しています。2番目の平滑深さの Length2 に大きな値を使用することは推奨されません。後者の場合、インディケータはLength1とLength2の和に等しいLengthパラメータを有する標準的なJMA平均として動作します。

ColorJ2JMAとJ2JMAインディケータはSmoothAlgorithms.mqhライブラリのCJJMAクラスを使います（terminal_data_folder\MQL5\Include に配置されます）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

ColorJ2JMA

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/431

JFATL JFATL

このインディケータはFATLデジタルフィルタとアナログJMA適応平滑化の組み合わせです。

LRMA LRMA

線形回帰平滑化アルゴリズムとを持った移動平均線。

Laguerre Laguerre

ラゲール適応フィルタに基づいたトレンドの強さの指標。

ParMA ParMA

価格の放物線の近似に基づく移動平均インディケータ。