価格幅の二重適応JMA平滑化を持つ移動平均線。

平均は次のように計算されます。

J2JMA[bar] = JMA(JMA(PRICE[bar]))



ここで

JMA() - 適応平滑化アルゴリズム

PRICE[] - 価格系列値

bar - 現在のバー

平均は、短期および長期のトレンドに良好な結果を示しています。2番目の平滑深さの Length2 に大きな値を使用することは推奨されません。後者の場合、インディケータはLength1とLength2の和に等しいLengthパラメータを有する標準的なJMA平均として動作します。

ColorJ2JMAとJ2JMAインディケータはSmoothAlgorithms.mqhライブラリのCJJMAクラスを使います（terminal_data_folder\MQL5\Include に配置されます）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。