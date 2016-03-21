Gleitenden Durchschnitte mit der doppelten adaptiven JMA Glättung einer Preisspanne.

Der Durchschnitt wird wie folgt berechnet:

J2JMA[bar] = JMA(JMA(PRICE[bar]))



wobei:

JMA() - adaptive smoothing algorithm;

PRICE[] - array mit Kursen;

bar - aktuelle bar.

Dieser gemittelte Wert zeigt gute Ergebnisse bei lang- und kurzfristigen Trends. Es wird nicht empfohlen große Werte bei dem Parameter Length2 zweite Glättungstiefe zu verwenden. In dem letzteren Fall arbeitet der Indikator als ein Standard JMA Durchschnitt wobei die Längen-Parameter gleich sind zu der Summe aus Length1 und Length2.

Die ColorJ2JMA und J2JMA Indikatoren verwenden die Klasse CJJMA aus der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (sie müssen in das folgende Verzeichnis kopiert werden terminal_data_folder\MQL5\Include). Die Verwendung der Klasse wird ausführlich in dem folgenden Artikel beschrieben: "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers".