이 지표는 다음 공식을 사용하여 계산됩니다:

LRMA[bar] = 3.0 * LWMA(Price[bar]) - 2.0 * SMA(Price[bar])

Where:

LWMA() - 선형 가중 평균;

SMA() - 단순 평균;

PRICE[] - 가격 계열 값

바 - 현재 바의 수입니다.

이 지표는 가격 차트를 두 섹터로 나누어 강세 또는 약세와 같은 시장 추세를 잘 보여준다는 점에서 주목할 만합니다.

가격이 지표선 위에 있으면 가격 상승 경향이 우세하다는 의미입니다. 가격이 지표선 아래에 있으면 가격 하락 경향이 우세하다는 뜻입니다.

이 인디케이터는 SmoothAlgorithms.mqh 및 IndicatorsAlgorithms.mqh 라이브러리의 클래스를 사용하며( terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include에 복사해야 함), 이 라이브러리 작업에 대한 자세한 설명은 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화" 문서에 게시되어 있습니다.