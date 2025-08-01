코드베이스섹션
지표

LRMA - MetaTrader 5용 지표

Nikolay Kositsin | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
조회수:
71
평가:
(21)
게시됨:
lrma.mq5 (4.56 KB) 조회
\MQL5\Include\
indicatorsalgorithms.mqh (11.24 KB) 조회
smoothalgorithms.mqh (129.96 KB) 조회
ZIP 파일로 다운로드 MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

이 지표는 다음 공식을 사용하여 계산됩니다:

LRMA[bar] = 3.0 * LWMA(Price[bar]) - 2.0 * SMA(Price[bar])

Where:

  • LWMA() - 선형 가중 평균;
  • SMA() - 단순 평균;
  • PRICE[] - 가격 계열 값
  • 바 - 현재 바의 수입니다.

이 지표는 가격 차트를 두 섹터로 나누어 강세 또는 약세와 같은 시장 추세를 잘 보여준다는 점에서 주목할 만합니다.

가격이 지표선 위에 있으면 가격 상승 경향이 우세하다는 의미입니다. 가격이 지표선 아래에 있으면 가격 하락 경향이 우세하다는 뜻입니다.

이 인디케이터는 SmoothAlgorithms.mqh 및 IndicatorsAlgorithms.mqh 라이브러리의 클래스를 사용하며( terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include에 복사해야 함), 이 라이브러리 작업에 대한 자세한 설명은 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화" 문서에 게시되어 있습니다.

LRMA 표시기

MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/429

