거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Twitter에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
이 지표는 다음 공식을 사용하여 계산됩니다:
LRMA[bar] = 3.0 * LWMA(Price[bar]) - 2.0 * SMA(Price[bar])
Where:
- LWMA() - 선형 가중 평균;
- SMA() - 단순 평균;
- PRICE[] - 가격 계열 값
- 바 - 현재 바의 수입니다.
이 지표는 가격 차트를 두 섹터로 나누어 강세 또는 약세와 같은 시장 추세를 잘 보여준다는 점에서 주목할 만합니다.
가격이 지표선 위에 있으면 가격 상승 경향이 우세하다는 의미입니다. 가격이 지표선 아래에 있으면 가격 하락 경향이 우세하다는 뜻입니다.
이 인디케이터는 SmoothAlgorithms.mqh 및 IndicatorsAlgorithms.mqh 라이브러리의 클래스를 사용하며( terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include에 복사해야 함), 이 라이브러리 작업에 대한 자세한 설명은 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화" 문서에 게시되어 있습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/429
서머타임 전환으로 인한 서버의 시간 변경 확인
안타깝게도 일부 브로커가 서버에서 시간을 변경하는 것이 약간 잘못된 것을 발견했습니다. 예상치 못한 일이었고 많이 놀랐습니다. 다음은 누구나 브로커를 확인하는 데 사용할 수 있는 스크립트입니다.Zigzag fibo oscillator
오실레이터 모드, 현재 막대 다리 추적, 섬유 수준 및 동적 스케일링이 포함된 메타쿼트 지그재그의 발전된 기능입니다.