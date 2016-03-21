Dieser Indikator wird wie folgt berechnet:

LRMA[bar] = 3.0 * LWMA(Price[bar]) - 2.0 * SMA(Price[bar])

wobei:

LWMA() - Linear gewichtete Glättung;

SMA() - Einfache Glättung;

PRICE[] - array mit Kursen;

bar - Der Index der aktuellen Bar.

Dieser Indikator Zeit ganz deutlich den Trend im Markt an, in dem der Chart mit einer Linie in zwei Bereiche geteilt wird. Wenn sich der Kurs oberhalb der Linie befindet, ist der Trend weiter aufwärts gerichtet. Wenn sich der Kurs unterhalb der Linie befindet ist der Trend weiter abwärts gerichtet

Der Indikator verwendet die Klassen von den Bibliotheken SmoothAlgorithms.mqh und IndicatorsAlgorithms.mqh (Sie müssen in das folgende Verzeichnis kopiert werden: terminal_data_folder\MQL5\Include). Die Verwendung der Klassen wird ausführlich in den folgenden Artikel beschrieben "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers".