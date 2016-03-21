CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

LRMA - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
1174
Rating:
(21)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
lrma.mq5 (4.56 KB) ansehen
\MQL5\Include\
indicatorsalgorithms.mqh (11.6 KB) ansehen
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Dieser Indikator wird wie folgt berechnet:

LRMA[bar] = 3.0 * LWMA(Price[bar]) - 2.0 * SMA(Price[bar])

wobei:

  • LWMA() - Linear gewichtete Glättung;
  • SMA() - Einfache Glättung;
  • PRICE[] - array mit Kursen;
  • bar - Der Index der aktuellen Bar.

Dieser Indikator Zeit ganz deutlich den Trend im Markt an, in dem der Chart mit einer Linie in zwei Bereiche geteilt wird. Wenn sich der Kurs oberhalb der Linie befindet, ist der Trend weiter aufwärts gerichtet. Wenn sich der Kurs unterhalb der Linie befindet ist der Trend weiter abwärts gerichtet

Der Indikator verwendet die Klassen von den Bibliotheken SmoothAlgorithms.mqh und IndicatorsAlgorithms.mqh (Sie müssen in das folgende Verzeichnis kopiert werden: terminal_data_folder\MQL5\Include). Die Verwendung der Klassen wird ausführlich in den folgenden Artikel beschrieben "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers".

LRMA (linear regression moving average)

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/429

NRTR Rosh v2 NRTR Rosh v2

Dieser Indikator zeigt den aktuellen Trend und die Unterstützungs- und Widerstandslinien.

JMA adaptive average JMA adaptive average

Die Verwendung des JMA adaptive moving average ist der beste Weg um Preisspannen mit einer minimalen Verzögerung zu glätten.

JFATL JFATL

Der Indikator ist eine Kombination aus dem digitalen Filter FATL und der analogen adaptive JMA-Glättung.

J2JMA J2JMA

Gleitender Durchschnitt mit der doppelten adaptiven JMA Glättung einer Preisspanne.