Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
NRTR Rosh v2 - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizaciones:
- 1486
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
Este indicador marca sus valores en función de la tendencia actual.
En caso de una tendencia a la baja, el indicador es coloreado en rojo y magenta. En caso de una tendencia al alza, es de color lima y aqua. Cuando los precios están subiendo, el nivel donde cruza se establece como la linea de soporte. Cuando los precios están cayendo representan una línea de resistencia. Del mismo modo, los puntos de color aqua muestran los niveles de resistencia cuando los precios suben, mientras que los de color magenta muestran los niveles de soporte durante una tendencia a la baja.
La versión MQL4 de este indicador se publicó en CodeBase en mql4.com 02.11.2007.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/428
Fast Adaptive Trend Line (FATL) se basa en un filtro digital de baja frecuencia.FractalChannel_v1
El indicador muestra el canal basado en fractales.
Colored MACD histogram with the signal line that changes its color according to the trend direction.Centro de Gravedad J. F. Ehlers
El centro de gravedad es el oscilador desarrollado por John Ehlers y presentado en la revista "Acciones y Materias Primas" (Mayo, 2002).