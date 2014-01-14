CodeBaseSecciones
Indicadores

NRTR Rosh v2 - indicador para MetaTrader 5

Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1486
Ranking:
(18)
Publicado:
Actualizado:
nrtr_rosh_v2.mq5 (15.35 KB) ver
Autor real:

Rosh

Este indicador marca sus valores en función de la tendencia actual.

En caso de una tendencia a la baja, el indicador es coloreado en rojo y magenta. En caso de una tendencia al alza, es de color lima y aqua. Cuando los precios están subiendo, el nivel donde cruza se establece como la linea de soporte. Cuando los precios están cayendo representan una línea de resistencia. Del mismo modo, los puntos de color aqua muestran los niveles de resistencia cuando los precios suben, mientras que los de color magenta muestran los niveles de soporte durante una tendencia a la baja.

La versión MQL4 de este indicador se publicó en CodeBase en mql4.com 02.11.2007.

NRTR Rosh v2

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/428

