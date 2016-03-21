CodeBaseKategorien
Indikatoren

NRTR Rosh v2 - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1129
(18)
Rosh

Dieser Indikator zeigt seine Werte abhängig vom aktuellen Trend.

Im Falle eines abwärtsgerichteten Trends, ist der Indikator rot und Magenta. Im Falle eines aufwärtsgerichteten Trends ist der Indikator in lime und aqua. Wenn der Kurs steigt, erscheinen Kreuze an dem Level, wo sich eine Unterstützung befindet. Wenn der Preis fällt repräsentieren sie die Widerstandslinie. Dementsprechend zeigen Aqua-Punkte Widerstandslinien an wenn der Kurs steigt, während Magenta-Linien einen Unterstützungslevel bei einem Abwärtstrends anzeigen.

Die MQL4 Version von dem Indikator, Publiziert in CodeBase at mql4.com am 02.11.2007.

NRTR Rosh v2

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/428

JMA adaptive average JMA adaptive average

Die Verwendung des JMA adaptive moving average ist der beste Weg um Preisspannen mit einer minimalen Verzögerung zu glätten.

JJRSX JJRSX

RSI oscillator mit ultralinearen und JMA Glättungsalgorithmus.

LRMA LRMA

Moving average Indikator mit einer Glättung über lineare Regression.

JFATL JFATL

Der Indikator ist eine Kombination aus dem digitalen Filter FATL und der analogen adaptive JMA-Glättung.