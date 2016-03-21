NRTR Rosh v2

Urheber:

Dieser Indikator zeigt seine Werte abhängig vom aktuellen Trend.



Im Falle eines abwärtsgerichteten Trends, ist der Indikator rot und Magenta. Im Falle eines aufwärtsgerichteten Trends ist der Indikator in lime und aqua. Wenn der Kurs steigt, erscheinen Kreuze an dem Level, wo sich eine Unterstützung befindet. Wenn der Preis fällt repräsentieren sie die Widerstandslinie. Dementsprechend zeigen Aqua-Punkte Widerstandslinien an wenn der Kurs steigt, während Magenta-Linien einen Unterstützungslevel bei einem Abwärtstrends anzeigen.



Die MQL4 Version von dem Indikator, Publiziert in CodeBase at mql4.com am 02.11.2007.



