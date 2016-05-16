コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

NRTR Rosh v2 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Rosh | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
発行者:
Nikolay Kositsin
ビュー:
1097
評価:
(18)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者

Rosh

このインディケータは、現在のトレンドに応じてその値をマークします。

下降トレンドでは、インディケータは、赤とマゼンタに着色されています。上昇トレンドでは、石灰色と水色が使われます。に着色されています。価格が上昇しているときは、十字が設定されているレベルがサポートラインです。価格が下落しているとき、それはレジスタンスラインになります。似たように、価格が上昇しているときは水色がレジスタンスレベルを示し、下降時にはマゼンタのものがサポートレベルを示します。

このインディケータのMQL4版は2007年11月2日にmql4.comでのコードベースで発表されました。

NRTR Rosh v2

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/428

JMA adaptive average JMA adaptive average

JMA適応移動平均の使用は、最小の時間差で価格帯を平滑化するための最良の方法です。

JJRSX JJRSX

超線形およびJMA平滑化アルゴリズムをもったRSIオシレータ。

LRMA LRMA

線形回帰平滑化アルゴリズムとを持った移動平均線。

JFATL JFATL

このインディケータはFATLデジタルフィルタとアナログJMA適応平滑化の組み合わせです。