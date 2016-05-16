無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
NRTR Rosh v2 - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 発行者:
- Nikolay Kositsin
- ビュー:
- 1097
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者
このインディケータは、現在のトレンドに応じてその値をマークします。
下降トレンドでは、インディケータは、赤とマゼンタに着色されています。上昇トレンドでは、石灰色と水色が使われます。に着色されています。価格が上昇しているときは、十字が設定されているレベルがサポートラインです。価格が下落しているとき、それはレジスタンスラインになります。似たように、価格が上昇しているときは水色がレジスタンスレベルを示し、下降時にはマゼンタのものがサポートレベルを示します。
このインディケータのMQL4版は2007年11月2日にmql4.comでのコードベースで発表されました。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/428
JMA adaptive average
JMA適応移動平均の使用は、最小の時間差で価格帯を平滑化するための最良の方法です。JJRSX
超線形およびJMA平滑化アルゴリズムをもったRSIオシレータ。