NRTR Rosh v2

実際の著者

Rosh

このインディケータは、現在のトレンドに応じてその値をマークします。



下降トレンドでは、インディケータは、赤とマゼンタに着色されています。上昇トレンドでは、石灰色と水色が使われます。に着色されています。価格が上昇しているときは、十字が設定されているレベルがサポートラインです。価格が下落しているとき、それはレジスタンスラインになります。似たように、価格が上昇しているときは水色がレジスタンスレベルを示し、下降時にはマゼンタのものがサポートレベルを示します。



このインディケータのMQL4版は2007年11月2日にmql4.comでのコードベースで発表されました。



