NRTR Rosh v2

Autor Real:

Rosh

Este indicador assinala os seus valores de acordo com a tendência atual.



No caso de uma tendência de baixa, o indicador é na cor vermelho e magenta. No caso de uma tendência de alta, ele é na cor verde limão e água. Quando preços estão subindo, os níveis definidos com símbolos tipo cruz são linhas suportes. Quando os preços estão caindo, representam linha de resistências. Da mesma forma, os níveis com símbolos tipo pontos mostrados na cor água são resistências quando os preços sobem, na cor magenta mostram níveis de suporte durante uma tendência de queda.



Versão MQL4 deste indicador foi publicado na Base de Códigos em 02.11.2007.



