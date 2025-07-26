실제 저자:

Rosh

이 인디케이터는 시장 추세에 따라 값의 색상이 달라집니다.



시장이 하락하면 빨간색(레드)과 자홍색(마젠타)으로 표시되고, 상승하면 밝은 녹색(라임)과 아쿠아마린(아쿠아) 색으로 표시됩니다. 가격이 상승할 때는 십자선이 위치한 레벨이 지지선이고, 하락할 때는 저항선입니다. 마찬가지로 상승장에서 아쿠아 마린 점은 저항선이고, 하락장에서 보라색 점은 지지선입니다.

MQL4 버전은 2007.02. 11에 mql4.com의 CodeBase에 게시되었습니다.