Реальный автор:

Rosh

Данный индикатор окрашивает свои значения в зависимости от действующего на рынке тренда.



Если рынок падает, то индикатор окрашивается в красный (Red) и пурпурный (Magenta) цвет, а если растет, то в ярко-зеленый (Lime) и аквамариновый (Aqua). При росте цены уровень, на котором стоят крестики - это линия поддержки, при падении - линия сопротивления. И аналогично, на растущем рынке аквамариновые точки - это уровни сопротивления, а на падающем пурпурные - уровни поддержки.

Версия на MQL4 была опубликована в CodeBase на mql4.com 02.11.2007.