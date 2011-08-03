Ставь лайки и следи за новостями
NRTR Rosh v2 - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
- Nikolay Kositsin
- Просмотров:
- 4568
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Реальный автор:
Данный индикатор окрашивает свои значения в зависимости от действующего на рынке тренда.
Если рынок падает, то индикатор окрашивается в красный (Red) и пурпурный (Magenta) цвет, а если растет, то в ярко-зеленый (Lime) и аквамариновый (Aqua). При росте цены уровень, на котором стоят крестики - это линия поддержки, при падении - линия сопротивления. И аналогично, на растущем рынке аквамариновые точки - это уровни сопротивления, а на падающем пурпурные - уровни поддержки.
Версия на MQL4 была опубликована в CodeBase на mql4.com 02.11.2007.
