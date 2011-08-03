CodeBaseРазделы
Индикаторы

NRTR Rosh v2 - индикатор для MetaTrader 5

Rosh | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Опубликовал:
Nikolay Kositsin
Просмотров:
4568
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

Rosh

Данный индикатор окрашивает свои значения в зависимости от действующего на рынке тренда.

Если рынок падает, то индикатор окрашивается в красный (Red) и пурпурный (Magenta) цвет, а если растет, то в ярко-зеленый (Lime) и аквамариновый (Aqua). При росте цены уровень, на котором стоят крестики - это линия поддержки, при падении - линия сопротивления. И аналогично, на растущем рынке аквамариновые точки - это уровни сопротивления, а на падающем пурпурные - уровни поддержки.

Версия на MQL4 была опубликована в CodeBase на mql4.com 02.11.2007.

Индикатор NRTR Rosh v2

