NRTR Rosh v2 - MetaTrader 5脚本

Rosh | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
发布者:
Nikolay Kositsin
显示:
2318
等级:
(18)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
原作者:

Rosh

这个指标根据当前趋势标记它的值。

在下降趋势时，该指标为红色和洋红色。在上升趋势时，它是绿黄色和浅绿色。当价格上涨时，十字架所处的水平是一条支撑线。当价格下跌时，它们代表一条阻力线。类似地，浅绿点展示价格上涨时的阻力水平，洋红点展示下降趋势时的支撑水平。

这个指标的MQL4版本于2007年11月2日发布到mql4.com上的代码基地

NRTR Rosh v2

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/428

