NRTR Rosh v2

原作者:

Rosh

这个指标根据当前趋势标记它的值。



在下降趋势时，该指标为红色和洋红色。在上升趋势时，它是绿黄色和浅绿色。当价格上涨时，十字架所处的水平是一条支撑线。当价格下跌时，它们代表一条阻力线。类似地，浅绿点展示价格上涨时的阻力水平，洋红点展示下降趋势时的支撑水平。



这个指标的MQL4版本于2007年11月2日发布到mql4.com上的代码基地。



