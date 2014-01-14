Temporizador no invasivo que se puede poner al lado del precio de la vela, o cerca de una esquina.



Se puede personalizar el color, la fuente, el tamaño y la alineación.

Parámetros de entrada:



color lblColor=C'00,66,99'; // Color de la etiqueta

int fontSize=8; // Tamaño de la fuente de la etiqueta

ENUM_ANCHOR_POINT pAnchor = ANCHOR_LEFT_LOWER; // Punto de ancla de la etiqueta

bool nextToPriceOrAnchor = true; // Posición cerca del cierre del precio, o en la esquina

ENUM_BASE_CORNER pCorner = CORNER_LEFT_LOWER; // Posición de la esquina de la etiqueta

string fontFamily = "Tahoma"; // Familia de fuentes de la etiqueta





