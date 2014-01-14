Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Temporizador sencillo de vela siguiente - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 13096
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Temporizador no invasivo que se puede poner al lado del precio de la vela, o cerca de una esquina.
Se puede personalizar el color, la fuente, el tamaño y la alineación.
Parámetros de entrada:
- color lblColor=C'00,66,99'; // Color de la etiqueta
- int fontSize=8; // Tamaño de la fuente de la etiqueta
- ENUM_ANCHOR_POINT pAnchor = ANCHOR_LEFT_LOWER; // Punto de ancla de la etiqueta
- bool nextToPriceOrAnchor = true; // Posición cerca del cierre del precio, o en la esquina
- ENUM_BASE_CORNER pCorner = CORNER_LEFT_LOWER; // Posición de la esquina de la etiqueta
- string fontFamily = "Tahoma"; // Familia de fuentes de la etiqueta
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/455
Laguerre
Indicador de fuerza de la tendencia basado en el filtro adaptativo de Laguerre.Karacatica
El indicador genera señales de entrada en los mercados basados en el indicador ADX.
Variación
Este indicador de tendencia muestra la dirección de la tendencia actual y momentos para el cierre de la posición abierta.Retroceso Fibonacci
El indicador representa los niveles del retroceso de Fibonacci en un número de barras definido por el usuario.