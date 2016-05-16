実際の著者

LeMan

このトレンドインディケータは、ポジション決済のために現在のトレンド方向とモーメントを示します。

このインディケータには3つのバージョンがあります。



線（Variation.mq5） 現在のトレンドによる色を持つ線（ColorVariation.mq5）

ノイズ低減のためにJMA-平滑化アルゴリズムで処理された線（ColorJVariation.mq5）



ColorJVariation.mq5は「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿で説明されたSmoothAlgorithms.mqhライブラリのСJJMAクラスを使用します。

Variation.mq5、ColorVariation.mq5 および ColorJVariation.mq5 は terminal_data_folder\MQL5\Indicators に配置される必要があります。

このインディケータは初めにMQL4で実装され2010年7月14日にコードベースで公開されました。