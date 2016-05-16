無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Variation - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 発行者:
- Nikolay Kositsin
- ビュー:
- 1221
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
実際の著者
LeMan
このトレンドインディケータは、ポジション決済のために現在のトレンド方向とモーメントを示します。
このインディケータには3つのバージョンがあります。
- 線（Variation.mq5）
- 現在のトレンドによる色を持つ線（ColorVariation.mq5）
- ノイズ低減のためにJMA-平滑化アルゴリズムで処理された線（ColorJVariation.mq5）
ColorJVariation.mq5は「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿で説明されたSmoothAlgorithms.mqhライブラリのСJJMAクラスを使用します。
Variation.mq5、ColorVariation.mq5 および ColorJVariation.mq5 は terminal_data_folder\MQL5\Indicators に配置される必要があります。
このインディケータは初めにMQL4で実装され2010年7月14日にコードベースで公開されました。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/422
