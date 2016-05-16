コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Variation - MetaTrader 5のためのインディケータ

LeMan | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
発行者:
Nikolay Kositsin
ビュー:
1221
評価:
(25)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者

LeMan

このトレンドインディケータは、ポジション決済のために現在のトレンド方向とモーメントを示します。

このインディケータには3つのバージョンがあります。

  1. 線（Variation.mq5）
  2. 現在のトレンドによる色を持つ線（ColorVariation.mq5）
  3. ノイズ低減のためにJMA-平滑化アルゴリズムで処理された線（ColorJVariation.mq5）

ColorJVariation.mq5は「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿で説明されたSmoothAlgorithms.mqhライブラリのСJJMAクラスを使用します。

Variation.mq5、ColorVariation.mq5 および ColorJVariation.mq5 は terminal_data_folder\MQL5\Indicators に配置される必要があります。

このインディケータは初めにMQL4で実装され2010年7月14日にコードベースで公開されました。

Variation、ColorVariationおよびColorJVariationインディケータ

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/422

FractalChannel_v1 FractalChannel_v1

このインディケータはフラクタルに基づいてチャンネルを示します。

ZerolagStochs ZerolagStochs

最小ラグを持つストキャスティクスの同等

MACD-RSI MACD-RSI

MACDに適用されるRSI指標は、明らかに現在の価格乖離を示します。

T3 T3

T3移動平均は、価格の複数の指数平滑法に基づいています。