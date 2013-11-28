代码库部分
Variation - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
2464
(25)
colorjvariation.mq5 (11.54 KB) 预览
colorvariation.mq5 (10.41 KB) 预览
variation.mq5 (9.35 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) 预览
真实作者:

LeMan

这种趋势指标显示目前的趋势方向和平仓时刻的位置。

指标有 3 个变种:

  1. 线型 (Variation.mq5);
  2. 线型并依据当前趋势变色 (ColorVariation.mq5);
  3. 线型并附加 JMA-平滑降噪 (ColorJVariation.mq5).

这个 ColorJVariation.mq5 使用 SmoothAlgorithms.mqh 库中的 СJJMA 类, 类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

这个 Variation.mq5,  ColorVariation.mq5 和 ColorJVariation.mq5 必须放置于 客户端文件夹\MQL5\Indicators.

此指标首次实现并且发表在 MQL4 代码基地 14.07.2010.

Variation, ColorVariation 和 ColorJVariation 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/422

