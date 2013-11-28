真实作者:

LeMan

这种趋势指标显示目前的趋势方向和平仓时刻的位置。

指标有 3 个变种:

线型 (Variation.mq5); 线型并依据当前趋势变色 (ColorVariation.mq5); 线型并附加 JMA-平滑降噪 (ColorJVariation.mq5).

这个 ColorJVariation.mq5 使用 SmoothAlgorithms.mqh 库中的 СJJMA 类, 类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。

这个 Variation.mq5, ColorVariation.mq5 和 ColorJVariation.mq5 必须放置于 客户端文件夹\MQL5\Indicators.

此指标首次实现并且发表在 MQL4 代码基地 14.07.2010.