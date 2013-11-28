请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Variation - MetaTrader 5脚本
- 发布者:
- Nikolay Kositsin
- 显示:
- 2464
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
真实作者:
LeMan
这种趋势指标显示目前的趋势方向和平仓时刻的位置。
指标有 3 个变种:
- 线型 (Variation.mq5);
- 线型并依据当前趋势变色 (ColorVariation.mq5);
- 线型并附加 JMA-平滑降噪 (ColorJVariation.mq5).
这个 ColorJVariation.mq5 使用 SmoothAlgorithms.mqh 库中的 СJJMA 类, 类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
这个 Variation.mq5, ColorVariation.mq5 和 ColorJVariation.mq5 必须放置于 客户端文件夹\MQL5\Indicators.
此指标首次实现并且发表在 MQL4 代码基地 14.07.2010.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/422