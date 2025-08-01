실제 작성자:

LeMan

제로선을 넘을 때 이 추세 지표는 거래 방향과 포지션 청산 시점을 보여줍니다.



이 인디케이터는 세 가지 변형으로 만들어집니다:

일반 단색 선 형태(Variation.mq5); 추세 방향에 따라 색이 변하는 선(ColorVariation.mq5); 노이즈를 제거하기 위해 추가 JMA 스무딩이 적용된 유사한 멀티 컬러 라인(ColorJVariation.mq5).

ColorJVariation.mq5 파일은 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화하기" 문서에 게시된 작업에 대한 자세한 설명이 있는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리의 CJJMA 클래스를 사용합니다.



Variation.mq5, ColorVariation.mq5, ColorJVariation.mq5 파일은 terminal_data_folder\MQL5\Indicators에 복사해야 합니다.

이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 14.07.2010에 코드 베이스에 게시되었습니다.