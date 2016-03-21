und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Nikolay Kositsin
1296
Urheber:
LeMan
Dieser Indikator zeigt die Richtung des aktuellen Trends und Zeitpunkte für das Schließen einer offenen Position.
Es gibt drei Varianten von diesem Indikator:
- Als Linie (Variation.mq5);
- Als Linie deren Farbe vom Trend abhängt (ColorVariation.mq5);
- Als Linie mit zusätzlicher Glättung durch JMA-smoothing Um Hintergrundrauschen zu unterdrücken (ColorJVariation.mq5).
Die Datei ColorJVariation.mq5 verwendet die Klasse СJJMA aus der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh, welche in dem folgenden Artikel beschrieben wird: "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers".
Die Dateien Variation.mq5, ColorVariation.mq5 und ColorJVariation.mq5 müssen in das folgende Verzeichnis kopiert werden terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Dieser Indikator wurde zum ersten Mal in MQL4 implementiert und am 14.07.2010 in Code Base publiziert.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/422
