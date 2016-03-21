CodeBaseKategorien
Variation - Indikator für den MetaTrader 5

LeMan
Veröffentlicht:
Nikolay Kositsin
Ansichten:
1296
Rating:
(25)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Urheber:

LeMan

Dieser Indikator zeigt die Richtung des aktuellen Trends und Zeitpunkte für das Schließen einer offenen Position.

Es gibt drei Varianten von diesem Indikator:

  1. Als Linie (Variation.mq5);
  2. Als Linie deren Farbe vom Trend abhängt (ColorVariation.mq5);
  3. Als Linie mit zusätzlicher Glättung durch JMA-smoothing Um Hintergrundrauschen zu unterdrücken (ColorJVariation.mq5).

Die Datei ColorJVariation.mq5 verwendet die Klasse СJJMA aus der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh, welche in dem folgenden Artikel beschrieben wird: "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers".

Die Dateien Variation.mq5,  ColorVariation.mq5 und ColorJVariation.mq5 müssen in das folgende Verzeichnis kopiert werden terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Dieser Indikator wurde zum ersten Mal in MQL4 implementiert und am 14.07.2010 in Code Base publiziert.

The Variation, ColorVariation and ColorJVariation indicators

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/422

