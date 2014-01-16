代码库部分
Karacatica - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
1763
(29)
原作者:

Dmitry

该指标产生在图表上显示为彩色箭头的市场准入信号。这些信号基于ADX指标

该指标起初用MQL4实现并于2007年12月12日发布到mql4.com上的代码基地

Karacatica

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/416

