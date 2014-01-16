Karacatica

交易信号模块用于 MQL5 向导。当通过 FiboCandles 形成的蜡烛条改变它的颜色时，说明是入场时机。

交易信号模块用于 MQL5 向导。这一时刻, 当 ColorLaguerre 形成的振荡线改变了它的颜色, 表明这是入场时间。