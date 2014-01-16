请观看如何免费下载自动交易
Karacatica - MetaTrader 5脚本
- Nikolay Kositsin
- 1763
-
原作者:
Dmitry
该指标产生在图表上显示为彩色箭头的市场准入信号。这些信号基于ADX指标。
该指标起初用MQL4实现并于2007年12月12日发布到mql4.com上的代码基地。
