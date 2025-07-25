거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
카라카티카 - MetaTrader 5용 지표
- 게시자:
- Nikolay Kositsin
- 조회수:
- 91
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
실제 작성자:
Dmitry
이 지표는 ADX 지표 수치를 기반으로 차트에 컬러 화살표로 시장 진입 신호를 생성합니다.
이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2007년 12.12. 2007에 mql4.com의 코드베이스에 게시되었습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/416
