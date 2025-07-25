볼린저 스퀴즈 기본 메타 트레이더 지표 - 모멘텀, 볼린저 밴드 및 켈트너 채널을 기반으로 한 복합 지표입니다. 이 지표는 현재 볼린저 밴드와 켈트너 채널 값 사이의 관계를 보여줄 때 차트의 별도 창에 모멘텀 히스토그램과 점 범위로 그려집니다. 이 지표는 MT4 및 MT5 버전의 거래 플랫폼에서 모두 사용할 수 있습니다.

캔들 심지 길이 표시 메타트레이더 보조지표는 캔들 심지 길이를 차트에 직접 핍 단위로 표시할 수 있는 보조지표입니다. 표시할 최소 길이를 설정할 수 있습니다. 또는 지정된 한도보다 짧은 심지 길이를 표시할 수도 있습니다. 이 인디케이터는 모든 종류의 알림을 지원하며 MT4와 MT5 모두에서 작동합니다.