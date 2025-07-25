코드베이스섹션
지표

카라카티카 - MetaTrader 5용 지표

Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
게시자:
Nikolay Kositsin
조회수:
91
평가:
(29)
게시됨:
실제 작성자:

Dmitry

이 지표는 ADX 지표 수치를 기반으로 차트에 컬러 화살표로 시장 진입 신호를 생성합니다.

이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2007년 12.12. 2007에 mql4.com의 코드베이스에 게시되었습니다.

카라카티카 표시기

MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/416

