Karacatica

Urheber:

Dmitry

Dieser Indikator generiert Markt-Einstiegssignale welche als farbliche Pfeile in dem Charts gezeichnet werden. Diese Signale basieren auf dem ADX indicator.

Dieser Indikator wurde zum ersten Mal in MQL4 implementiert und am 12.12.2007 in Code Base at mql4.com publiziert.



