Arrows&Curves - Indikator für den MetaTrader 5
- Veröffentlicht:
- Nikolay Kositsin
- Ansichten:
- 1185
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Urheber:
Victor G. Lukashuck
Der Arrows&Curves Indikator zeigt die obere und untere Preisgrenze an. Die angezeigte Punkt ist ein Signal um eine Long- oder Short-Position zu öffnen, Und das Kreuz ist ein Signal um eine offene Positionen zu schließen.
Der Indikator wurde am 5.3.2007 in Code Base at mql4.com publiziert.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/414
