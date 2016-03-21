CodeBaseKategorien
Nikolay Kositsin
1185
(20)
Urheber:

Victor G. Lukashuck

Der Arrows&Curves Indikator zeigt die obere und untere Preisgrenze an. Die angezeigte Punkt ist ein Signal um eine Long- oder Short-Position zu öffnen, Und das Kreuz ist ein Signal um eine offene Positionen zu schließen.

Der Indikator wurde am 5.3.2007 in Code Base at mql4.com publiziert.

Arrows&Curves

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/414

