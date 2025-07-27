거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
화살표 및 곡선 - MetaTrader 5용 지표
- 게시자:
- Nikolay Kositsin
- 조회수:
- 93
- 평가:
-
- 게시됨:
이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
실제 작성자:
화살표 및 곡선 표시기(화살표 및 선)는 실버 표시기의 정규화된 곡선과 유사한 가격 범위의 상한선과 하한선을 표시합니다. 큰 색 점들은 매수 또는 매도 시점을, 십자선은 오픈 포지션 종료 시점을 명확하게 표시합니다.
이 인디케이터는 MQL4에서 처음 만들어졌으며 2007년 05월 03일 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/414
