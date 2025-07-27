기준 캔들 MetaTrader 인디케이터 - 차트에서 기준 캔들을 감지하고 표시하는 자동 인디케이터입니다. 베이시스 캔들은 몸통 길이가 고점-저점 범위의 50% 미만인 캔들입니다. 이 인디케이터는 플랫폼의 기본 차트에서 직접 히스토그램 선(MT4) 또는 사용자 지정 캔들(MT5)을 사용하여 기준 캔들을 강조 표시합니다. 백분율 기준은 입력 매개변수를 통해 변경할 수 있습니다. 새 기준 캔들이 나타날 때 알림을 설정할 수도 있습니다.

아룬 업 & 다운 메타 트레이더 지표 - 적용된 차트의 로컬 고점과 저점을 감지하는 이 지표는 통화 쌍이 바닥에서 상승하고 상단에서 하락할 때 매수 및 매도 신호를 제공합니다. 인디케이터 선의 교차점은 이익을 취하거나 최소 손실로 종료할 수 있는 좋은 신호를 제공합니다. 이 인디케이터는 십자선에 소리와 이메일 알림을 보낼 수 있습니다. MT4와 MT5 버전 모두에서 사용할 수 있습니다.