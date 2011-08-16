Реальный автор:

Владимир Кравчук

"Новый адаптивный метод следования за тенденцией и рыночными циклами"

Индекс RBCI (Range Bound Channel Index) - ограниченный по полосе индекс канала вычисляется с помощью полосового фильтра ПФ.



Полосовой фильтр выполняет одновременно следующие функции: удаляет низкочастотный тренд, формируемый низкочастотными составляющими спектра; удаляет высокочастотный шум, формируемый высокочастотными составляющими спектра.



Упрощенно формула для вычисления RBCI выглядит следующим образом:

RBCI(bar) = FATL(bar) –SATL(bar)



где:

FATL(bar) - Цифровой фильтр FATL;

SATL(bar) - Цифровой фильтр SATL;

Когда RBCI приближается к своему локальному максимуму, цены приближаются к верхней границе торгового коридора, а когда RBCI приближается к своему локальному минимуму, цены приближаются к нижней границе торгового коридора. Отметим основное свойство индекса RBCI. Это квазистационарный (т.е. почти стационарный) процесс, ограниченный по полосе частот как сверху, так и снизу.

Коэффициенты фильтра RBCI

Индикатор использует классы библиотек SmoothAlgorithms.mqh и IndicatorsAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Индикатор RBCI