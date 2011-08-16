Ставь лайки и следи за новостями
RBCI - индикатор для MetaTrader 5
Nikolay Kositsin
6687
Реальный автор:
Владимир Кравчук
"Новый адаптивный метод следования за тенденцией и рыночными циклами"
Индекс RBCI (Range Bound Channel Index) - ограниченный по полосе индекс канала вычисляется с помощью полосового фильтра ПФ.
Полосовой фильтр выполняет одновременно следующие функции: удаляет низкочастотный тренд, формируемый низкочастотными составляющими спектра; удаляет высокочастотный шум, формируемый высокочастотными составляющими спектра.
Упрощенно формула для вычисления RBCI выглядит следующим образом:
RBCI(bar) = FATL(bar) –SATL(bar)
где:
Когда RBCI приближается к своему локальному максимуму, цены приближаются к верхней границе торгового коридора, а когда RBCI приближается к своему локальному минимуму, цены приближаются к нижней границе торгового коридора. Отметим основное свойство индекса RBCI. Это квазистационарный (т.е. почти стационарный) процесс, ограниченный по полосе частот как сверху, так и снизу.
Коэффициенты фильтра RBCI
Индикатор использует классы библиотек SmoothAlgorithms.mqh и IndicatorsAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Индикатор RBCI
