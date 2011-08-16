CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

RBCI - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Kravchuk | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Опубликовал:
Nikolay Kositsin
Просмотров:
6687
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Владимир Кравчук

"Новый адаптивный метод следования за тенденцией и рыночными циклами"

Индекс RBCI (Range Bound Channel Index) - ограниченный по полосе индекс канала вычисляется с помощью полосового фильтра ПФ.

Полосовой фильтр выполняет одновременно следующие функции: удаляет низкочастотный тренд, формируемый низкочастотными составляющими спектра; удаляет высокочастотный шум, формируемый высокочастотными составляющими спектра.

Упрощенно формула для вычисления RBCI выглядит следующим образом:

RBCI(bar) = FATL(bar) –SATL(bar)

где:

  • FATL(bar) - Цифровой фильтр FATL;
  • SATL(bar) - Цифровой фильтр SATL;

Когда RBCI приближается к своему локальному максимуму, цены приближаются к верхней границе торгового коридора, а когда RBCI приближается к своему локальному минимуму, цены приближаются к нижней границе торгового коридора. Отметим основное свойство индекса RBCI. Это квазистационарный (т.е. почти стационарный) процесс, ограниченный по полосе частот как сверху, так и снизу.

Коэффициенты фильтра RBCI

Коэффициенты фильтра RBCI

Индикатор использует классы библиотек SmoothAlgorithms.mqh и IndicatorsAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Индикатор RBCI (Range Bound Channel Index)

Индикатор RBCI

SATL SATL

Медленная адаптивная линия тренда (Slow Adaptive Trend Line) используется для подавления шумов и рыночных циклов с более длинными периодами колебаний.

Stochastic_Cross_Alert_SigOverlayM_cw Stochastic_Cross_Alert_SigOverlayM_cw

Индикатор показывает сигналы на покупку и продажу и выдает сообщения (Alert) при пересечении уровней перекупленности и перепроданности технического индикатора Stochastic Oscillator.

FileUnlimited FileUnlimited

Библиотека для работы с файлами средствами WinAPI без ограничений по месту нахождения.

J2JMA J2JMA

Скользящая средняя с двойным адаптивным JMA-сглаживанием ценового ряда.