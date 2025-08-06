실제 작성자:

블라디미르 크라브추크

"트렌드와 시장 주기를 따르는 새로운 적응형 방법"

RBCI(범위 제한 채널 지수) - PF 대역 통과 필터를 사용하여 대역 제한 채널 지수를 계산합니다.



대역 통과 필터는 다음과 같은 기능을 동시에 수행합니다: 저주파 스펙트럼 성분에 의해 형성된 저주파 추세 제거; 고주파 스펙트럼 성분에 의해 형성된 고주파 노이즈 제거.



RBCI를 계산하는 공식은 다음과 같습니다:

RBCI(bar) = FATL(bar) –SATL(bar)



Where:

FATL(bar) - 디지털 FATL 필터;

SATL(bar) - SATL 디지털 필터;

RBCI가 지역 최대값에 가까워지면 가격은 거래 통로의 상한선에 가까워지고, RBCI가 지역 최소값에 가까워지면 가격은 거래 통로의 하한선에 가까워집니다. RBCI 지수의 주요 속성에 대해 알아봅시다. 이는 위와 아래 모두 주파수 대역이 제한된 준고정(즉, 거의 고정된) 프로세스입니다.

RBCI 필터 계수

이 지표는 SmoothAlgorithms.mqh 및 IndicatorsAlgorithms.mqh 라이브러리 클래스를 사용하며, 이에 대한 자세한 설명은 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화" 문서에 게시되어 있습니다.

RBCI 지표