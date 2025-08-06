당사 팬 페이지에 가입하십시오
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
RBCI - MetaTrader 5용 지표
- 게시자:
- Nikolay Kositsin
- 조회수:
- 75
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
실제 작성자:
블라디미르 크라브추크
RBCI(범위 제한 채널 지수) - PF 대역 통과 필터를 사용하여 대역 제한 채널 지수를 계산합니다.
대역 통과 필터는 다음과 같은 기능을 동시에 수행합니다: 저주파 스펙트럼 성분에 의해 형성된 저주파 추세 제거; 고주파 스펙트럼 성분에 의해 형성된 고주파 노이즈 제거.
RBCI를 계산하는 공식은 다음과 같습니다:
RBCI(bar) = FATL(bar) –SATL(bar)
Where:
RBCI가 지역 최대값에 가까워지면 가격은 거래 통로의 상한선에 가까워지고, RBCI가 지역 최소값에 가까워지면 가격은 거래 통로의 하한선에 가까워집니다. RBCI 지수의 주요 속성에 대해 알아봅시다. 이는 위와 아래 모두 주파수 대역이 제한된 준고정(즉, 거의 고정된) 프로세스입니다.
RBCI 필터 계수
이 지표는 SmoothAlgorithms.mqh 및 IndicatorsAlgorithms.mqh 라이브러리 클래스를 사용하며, 이에 대한 자세한 설명은 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화" 문서에 게시되어 있습니다.
RBCI 지표
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/408
추세 균형 지표인 TrendEQ는 모멘텀과 변동성을 결합하여 시장 움직임을 동적으로 분석합니다. 모멘텀과 시장 변동성을 확장하여 추세의 강도와 방향에 대한 신뢰할 수 있는 척도를 제공합니다.Daily VWAP
일일 VWAP(거래량 가중 평균 가격)는 각 거래일의 거래량 가중 평균 가격을 계산하여 표시하는 간단하면서도 강력한 지표입니다. 일중 공정 가치를 파악하고 일일 트레이딩 결정을 지원하는 데 이상적입니다.