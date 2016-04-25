私たちのファンページに参加してください
RBCI - MetaTrader 5のためのインディケータ
発行者:
- Nikolay Kositsin
ビュー:
- 1317
評価:
-
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者
Vladimir Kravchuk
「New adaptive method of following the tendency and market cycles（傾向と市場のサイクルを追跡する新たな適応方法）」
内容
Range Bound Channel Index（RBCI）はチャンネル（帯域幅）フィルタ（CF）を使って計算されます。
チャンネルフィルタは、スペクトルの低周波成分によって形成された低周波トレンドの削除と、高周スペクトルの高頻繁な成分によって形成された高周波ノイズの削除の2つの機能を同時に果たします。
RBCI計算の簡易化された計算式は下記の通りです。
RBCI(bar) = FATL(bar) –SATL(bar)
ここで
RBCIが極大に近づくと価格が取引チャンネルの上縁に近づき、RBCIが極小値に近づくと価格が取引チャンネルの下縁に近づきます。RBIのインデックスの主なプロパティをマークしてみましょう。これは、上下両方の周波数帯によって束縛されており準定常（すなわち、ほぼ定常）過程です。
RBCIフィルタ係数
このインディケータはSmoothAlgorithms.mqhとIndicatorsAlgorithms.mqhクラスを使います。このクラスの使用法の詳細については「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
RBCIインディケータ
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/408
高速トレンドラインモメンタム（Fast Trend Line Momentum、FTLM）と低速トレンドラインモメンタム（Slow Trend Line Momentum、 SLTM）インディケータは価格変動率を示します。RSTL
Reference Slow Trend Line（RSTL）
PCCI (Perfect Commodity Channel Index) は、標準偏差を用いて正規化された価格変動の高周波部分です。CoeffofLine
CoeffofLineインディケータは、最も可能性の高い将来の価格の方向（2-3バー）を示します。