コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

RBCI - MetaTrader 5のためのインディケータ

Vladimir Kravchuk | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
発行者:
Nikolay Kositsin
ビュー:
1317
評価:
(19)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
indicatorsalgorithms.mqh (11.6 KB) ビュー
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ビュー
rbci.mq5 (11.85 KB) ビュー
rbci_.mq5 (6.58 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者

Vladimir Kravchuk

「New adaptive method of following the tendency and market cycles（傾向と市場のサイクルを追跡する新たな適応方法）」

内容

Range Bound Channel Index（RBCI）はチャンネル（帯域幅）フィルタ（CF）を使って計算されます。

チャンネルフィルタは、スペクトルの低周波成分によって形成された低周波トレンドの削除と、高周スペクトルの高頻繁な成分によって形成された高周波ノイズの削除の2つの機能を同時に果たします。

RBCI計算の簡易化された計算式は下記の通りです。

RBCI(bar) = FATL(bar) –SATL(bar)

ここで

  • FATL(bar) - FATLデジタルフィルタ
  • SATL(bar) - SATLデジタルフィルタ

RBCIが極大に近づくと価格が取引チャンネルの上縁に近づき、RBCIが極小値に近づくと価格が取引チャンネルの下縁に近づきます。RBIのインデックスの主なプロパティをマークしてみましょう。これは、上下両方の周波数帯によって束縛されており準定常（すなわち、ほぼ定常）過程です。

RBCI_filters

RBCIフィルタ係数

このインディケータはSmoothAlgorithms.mqhとIndicatorsAlgorithms.mqhクラスを使います。このクラスの使用法の詳細については「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

RBCI

RBCIインディケータ

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/408

FTLM-STLM FTLM-STLM

高速トレンドラインモメンタム（Fast Trend Line Momentum、FTLM）と低速トレンドラインモメンタム（Slow Trend Line Momentum、 SLTM）インディケータは価格変動率を示します。

RSTL RSTL

Reference Slow Trend Line（RSTL）

PCCI PCCI

PCCI (Perfect Commodity Channel Index) は、標準偏差を用いて正規化された価格変動の高周波部分です。

CoeffofLine CoeffofLine

CoeffofLineインディケータは、最も可能性の高い将来の価格の方向（2-3バー）を示します。