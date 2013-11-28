请观看如何免费下载自动交易
RBCI - MetaTrader 5脚本
- 发布者:
- Nikolay Kositsin
- 显示:
- 1995
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
真实作者:
Vladimir Kravchuk
"New Adaptive Method of Following the Tendency and Market Cycles (追随趋势和市场周期的新适应方法)"
区间震荡通道指数 (RBCI) 由通道 (带宽) 过滤器计算得出。
通道滤波器同时满足两个功能：消除由低频分量构成的低频趋势; 消除由高频分量构成的高频噪声。
计算 RBCI 的简单公式如下所见:
RBCI(bar) = FATL(bar) –SATL(bar)
此处:
当 RBCI 接近其局部最大值，价格接近交易通道的上边界，以及当 RBCI 接近当地最低值，价格接近交易走廊的下边界。让我们标记 RBCI 指数的特性。这是准静止 (即几乎静止) 处理由频率范围上下两侧构成的界限。
RBCI 过滤器系数
此指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 和 IndicatorsAlgorithms.mqh 类。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
RBCI 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/408
