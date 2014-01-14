CodeBaseSeções
RBCI - indicador para MetaTrader 5

Vladimir Kravchuk
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizações:
2180
Avaliação:
(19)
Publicado:
Atualizado:
O autor do artigo:

Vladimir Kravchuk

"Novo Método Adaptativo Seguindo a Tendência e Ciclos do Mercado"

O Índice do Canal de Faixa limitada ou Range Bound Channel Index (RBCI) é calculado por meio do filtro (CF) do canal (banda larga).

O Filtro do Canal cumpre simultaneamente duas funções: remove uma tendência freqüente de baixa formado por componentes do espectro de baixa frequência, e também, remove o ruído de alta freqüência formado pelos freqüentes componentes de alta do espectro.

A fórmula simplificada para cálculo RBCI tem o seguinte aspecto:

RBCI(bar) = FATL(bar) –SATL(bar)

Onde:

  • FATL(bar) - FATL filtro digital;
  • SATL(bar) - SATL filtro digital.

Quando o RBCI se aproxima de seu ponto máximo, os preços se aproximam da borda superior do canal de negociação e quando se aproxima de seu ponto mínimo, os preços se aproximam da borda inferior do corredor de negociação. Vamos marcar a propriedade principal de um índice RBCI. Este é um processo quase estacionário ligado pela faixa de frequência acima e abaixo.

RBCI_filters

Coeficientes de filtro RBCI

O indicador utiliza as classes SmoothAlgorithms.mqh e IndicatorsAlgorithms.mqh. O uso dessas classes foi descrito detalhadamente no artigo "Média Serial de Preços para Cálculos Intermediários Sem Usar Buffers Adicionais".

RBCI

Indicador RBCI

