Vladimir Kravchuk

"Eine neue adaptive Methode um Tendenzen und Marktzyklen zu folgen"

Range Bound Channel Index (RBCI) wird wie ein Bandpassfilter berechnet.

Der digitale Filter erfüllt gleichzeitig zwei Funktionen: Er entfernt tieffrequente Trends die durch tieffrequente Komponenten im Frequenzspektrum erzeugt werden und er entfernt hochfrequentes Hintergrundrauschen welches durch hochfrequente Komponenten im Frequenzspektrum erzeugt wird.



Die vereinfachte Formel für die Berechnung des RBCI Sieht wie folgt aus:

RBCI(bar) = FATL(bar) –SATL(bar)



wobei:

FATL(bar) - FATL digital filter;

SATL(bar) - SATL digital filter.

Wenn sich der RBCI sich seinem lokalen Maximum nähert, dann nähert sich auch der Preis seiner oberen Begrenzung des Handelskanals (Trading Channels) und wenn sich der RBCI seinem lokalen Minimum nähert dann nähert sich auch der Preis der unteren Begrenzung des Handelnskanals. Lassen Sie uns die wichtigsten Eigenschaften von dem RBCI Index ansehen. Dieses ist ein quasistationärer Prozess der an die oberen und unteren Frequenzbereiche gekoppelt ist.





RBCI filter coefficients



Dieser Indikator verwendet die Klassen SmoothAlgorithms.mqh und IndicatorsAlgorithms.mqh. Die Verwendung dieser Klasse wird in dem Artikel "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers" beschrieben.







RBCI indicator

