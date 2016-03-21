und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
RBCI - Indikator für den MetaTrader 5
Veröffentlicht:
- Nikolay Kositsin
- Ansichten:
- 1232
- Rating:
-
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Urheber:
Vladimir Kravchuk
"Eine neue adaptive Methode um Tendenzen und Marktzyklen zu folgen"
Range Bound Channel Index (RBCI) wird wie ein Bandpassfilter berechnet.
Der digitale Filter erfüllt gleichzeitig zwei Funktionen: Er entfernt tieffrequente Trends die durch tieffrequente Komponenten im Frequenzspektrum erzeugt werden und er entfernt hochfrequentes Hintergrundrauschen welches durch hochfrequente Komponenten im Frequenzspektrum erzeugt wird.
Die vereinfachte Formel für die Berechnung des RBCI Sieht wie folgt aus:
RBCI(bar) = FATL(bar) –SATL(bar)
wobei:
Wenn sich der RBCI sich seinem lokalen Maximum nähert, dann nähert sich auch der Preis seiner oberen Begrenzung des Handelskanals (Trading Channels) und wenn sich der RBCI seinem lokalen Minimum nähert dann nähert sich auch der Preis der unteren Begrenzung des Handelnskanals. Lassen Sie uns die wichtigsten Eigenschaften von dem RBCI Index ansehen. Dieses ist ein quasistationärer Prozess der an die oberen und unteren Frequenzbereiche gekoppelt ist.
RBCI filter coefficients
Dieser Indikator verwendet die Klassen SmoothAlgorithms.mqh und IndicatorsAlgorithms.mqh. Die Verwendung dieser Klasse wird in dem Artikel "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers" beschrieben.
RBCI indicator
Die Fast Trend Line Momentum (FTLM) und Slow Trend Line Momentum SLTM) Indikatoren Zeigen die Geschwindigkeit von Kurswechseln an.RSTL
Reference Slow Trend Line (RSTL).
Der PCCI (Perfect Commodity Channel Index) ist ein hochfrequenter Anteil der Preisfluktuation der mit Hilfe der Standardabweichung normalisiert wird.CoeffofLine
Der CoeffofLine Indikator zeigt die bevorzugte in der Zukunft liegende Kursentwicklung an.(2-3 Bars)