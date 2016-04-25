コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

ColorMACD - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
1363
評価:
(21)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
colormacd.mq5 (8.9 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (101.79 KB) ビュー
内容

標準的なMACD色付きのヒストグラム（シグナルラインが現在のトレンドの方向に応じて赤か石灰色で着色されています）。このインディケータは、ヒストグラム自体の平均化アルゴリズムを選択することができます。<

このインディケータはSmoothAlgorithms.mqhライブラリのСMoving_Averageクラスを使います。このクラスの操作の詳細は「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加的なバッファを使用しない中間計算での価格のシリーズ平均化）」の記事で説明されています。

ColorMACD

元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/398

