ColorMACD - Indikator für den MetaTrader 5

colormacd.mq5 (8.9 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (101.79 KB) ansehen
Ein standard MACD Histogram in Farbe (Die Linie wird je nach Trendrichtung in Rot oder Grün dargestellt). Handykarte erlaubt es Ihnen einen Durchschnittsalgorithmus (averaging algorithm) auf das Histogramm anzuwenden.

Der Indikator benutzt die Klasse СMoving_Average aus der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh. Wie man mit dieser Klasse arbeitet, wird detailiert in dem Artikel "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers" beschrieben.

ColorMACD

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/398

