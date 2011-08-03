Классическая гистограмма MACD, к которой добавлена окраска (в зависимости от направления действующего тренда сигнальная линия тоже окрашивается в красный или ярко-зеленый цвета.) Из особенностей индикатора - возможность выбора алгоритма усреднения для самой гистограммы.

Индикатор для своей компиляции использует класс СMoving_Average библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которым было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

