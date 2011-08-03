CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

ColorMACD - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
5184
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Классическая гистограмма MACD, к которой добавлена окраска (в зависимости от направления действующего тренда сигнальная линия тоже окрашивается в красный или ярко-зеленый цвета.) Из особенностей индикатора - возможность выбора алгоритма усреднения для самой гистограммы.

Индикатор для своей компиляции использует класс СMoving_Average библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которым было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Индикатор MACD

Karacatica Karacatica

Индикатор формирует сигналы входа в рынок на основании показаний индикатора ADX.

Центр гравитации Элерса - Center of Gravity J. F. Ehlers Центр гравитации Элерса - Center of Gravity J. F. Ehlers

Центр гравитации является осциллятором, разработанным Джоном Элерсом и представленном в майском выпуске журнала "Stocks & Commodities" (2002г.).

Chande Momentum Oscillator Chande Momentum Oscillator

Моментум-осциллятор (Chande Momentum Oscillator) Тушара Ченде.

NRTR Rosh v2 NRTR Rosh v2

Индикатор текущего тренда, линий поддержки и сопротивления.