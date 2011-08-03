Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ColorMACD - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 5184
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Классическая гистограмма MACD, к которой добавлена окраска (в зависимости от направления действующего тренда сигнальная линия тоже окрашивается в красный или ярко-зеленый цвета.) Из особенностей индикатора - возможность выбора алгоритма усреднения для самой гистограммы.
Индикатор для своей компиляции использует класс СMoving_Average библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которым было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Индикатор формирует сигналы входа в рынок на основании показаний индикатора ADX.Центр гравитации Элерса - Center of Gravity J. F. Ehlers
Центр гравитации является осциллятором, разработанным Джоном Элерсом и представленном в майском выпуске журнала "Stocks & Commodities" (2002г.).
Моментум-осциллятор (Chande Momentum Oscillator) Тушара Ченде.NRTR Rosh v2
Индикатор текущего тренда, линий поддержки и сопротивления.