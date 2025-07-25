거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
색상이 추가된 클래식 MACD 히스토그램(현재 추세의 방향에 따라 신호선도 빨간색 또는 밝은 녹색으로 표시됨). 인디케이터의 기능 중에는 히스토그램 자체에 대한 평균 알고리즘을 선택할 수 있는 기능이 있습니다.
컴파일 지표는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리의 CMoving_Average 클래스를 사용하며, 자세한 작업 설명은 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화" 문서에 게시되어 있습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/398
