실제 작성자:

니콜라이 코시친

지표 2pbIdeal1MA.mq5와 2pbIdeal3MA.mq5는 이동평균으로, 평균화 알고리즘의 작성자는 Neutron입니다.

두 번째 지표인 2pbIdeal3MA에서는 이 평균화 알고리즘이 세 번 사용됩니다. 각 평균화에 대해 인디케이터는 거친 평균화와 미세 평균화에 각각 두 개의 입력 매개 변수를 사용합니다. 지표는 각각 단기 및 장기 추세 등록을 위한 이동 평균입니다. 가장 간단한 사용 시스템은 느린 평균과 빠른 평균의 교차점을 기반으로 합니다.



이러한 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2009년 1월 26일에 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.