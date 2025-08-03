거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
지표 2pbIdeal1MA.mq5와 2pbIdeal3MA.mq5는 이동평균으로, 평균화 알고리즘의 작성자는 Neutron입니다.
두 번째 지표인 2pbIdeal3MA에서는 이 평균화 알고리즘이 세 번 사용됩니다. 각 평균화에 대해 인디케이터는 거친 평균화와 미세 평균화에 각각 두 개의 입력 매개 변수를 사용합니다. 지표는 각각 단기 및 장기 추세 등록을 위한 이동 평균입니다. 가장 간단한 사용 시스템은 느린 평균과 빠른 평균의 교차점을 기반으로 합니다.
이러한 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2009년 1월 26일에 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/390
