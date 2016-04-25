私たちのファンページに参加してください
Directional Trend Index Blau_DTI - MetaTrader 5のためのインディケータ
内容
Composite High/Low Momentumに基づいたDirectional Trend Index (DTI) インディケータは William Blau によって「Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis（モメンタム、方向、およびダイバージェンス：テクニカル分析のための最新のモメンタムインディケータの適用）」で説明されています。
- WilliamBlau.mqh はterminal_data_folder\MQL5\Include\ に配置されます。
- Blau_DTI.mq5 はterminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置されます。
William Blau によるDirectional Trend Index (DTI)インディケータ
計算：
Directional Trend Index は下記の式で計算されます。
100 * EMA(EMA(EMA( HLM(q) ,r),s),u) 100 * HLM(q,r,s,u)
DTI(q,r,s,u) = ––––––––––––––––––––––––––––––––– = –––––––––––––––––––––––––––––
EMA(EMA(EMA( |HLM(q)| ,r),s),u) EMA(EMA(EMA( |HLM(q)| ,r),s),u)
EMA(EMA(EMA(|HLM(q)|,r),s),u)=0 の場合 DTI(price,q,r,s,u)=0
ここで
- q - Up Trend Momentum and Down Trend Momentum の計算に使われるバーの数
- HLM(q)=HMU(q)-LMD(q) - Composite High/Low Momentum
- |HLM(q)| - HLM(q)の絶対値
- HLM(q,r,s,u) - 3重に平滑化されたHLM(q)
- 1番目の平滑化 EMA(r)で下記に適応されます。
- HLM(q)
- HLM(q)の絶対値
- EMA(EMA(...,r),s) - 2番目の平滑化 - 1番目の平滑化の結果に適応されたEMA(s)
- EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 3番目の平滑化 - 2番目の平滑化の結果に適応されたEMA(u)
- q - HLMの計算に使われるバーの数（デフォルトはq=2）
- r - HLMに適応された1番目のEMAの期間（デフォルトは r=20）
- s - 1番目の平滑化の結果に適応された2番目のEMAの期間（デフォルトは s=5）
- u - 2番目の平滑化の結果に適応された3番目のEMAの期間（デフォルトは u=3)
- q>0
- r>0、s>0、u>0。r、s または u =1 の場合、平滑化は使用されません。
- Min. rates = (q-1+r+s+u-3+1)
