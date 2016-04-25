コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Directional Trend Index Blau_DTI - MetaTrader 5のためのインディケータ

blau_dti.mq5 (9.4 KB) ビュー
\MQL5\Include\
williamblau.mqh (4.52 KB) ビュー
作者：Andrey N. Bolkonsky

内容

Composite High/Low Momentumに基づいたDirectional Trend Index (DTI) インディケータは William Blau によって「Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis（モメンタム、方向、およびダイバージェンス：テクニカル分析のための最新のモメンタムインディケータの適用）」で説明されています。

  • WilliamBlau.mqh はterminal_data_folder\MQL5\Include\ に配置されます。
  • Blau_DTI.mq5 はterminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置されます。

William Blau によるDirectional Trend Index (DTI) インディケータ

William Blau によるDirectional Trend Index (DTI)インディケータ

計算：

Directional Trend Index は下記の式で計算されます。

                       100 * EMA(EMA(EMA( HLM(q) ,r),s),u)             100 * HLM(q,r,s,u)
DTI(q,r,s,u) = ––––––––––––––––––––––––––––––––– = –––––––––––––––––––––––––––––
                         EMA(EMA(EMA( |HLM(q)| ,r),s),u)          EMA(EMA(EMA( |HLM(q)| ,r),s),u)

EMA(EMA(EMA(|HLM(q)|,r),s),u)=0 の場合 DTI(price,q,r,s,u)=0

ここで

  • q - Up Trend Momentum and Down Trend Momentum の計算に使われるバーの数
  • HLM(q)=HMU(q)-LMD(q) - Composite High/Low Momentum
  • |HLM(q)| - HLM(q)の絶対値
  • HLM(q,r,s,u) - 3重に平滑化されたHLM(q)
  • 1番目の平滑化 EMA(r)で下記に適応されます。
    1. HLM(q)
    2. HLM(q)の絶対値
  • EMA(EMA(...,r),s) - 2番目の平滑化 - 1番目の平滑化の結果に適応されたEMA(s)
  • EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 3番目の平滑化 - 2番目の平滑化の結果に適応されたEMA(u)
入力パラメータ
  • q - HLMの計算に使われるバーの数（デフォルトはq=2）
  • r - HLMに適応された1番目のEMAの期間（デフォルトは r=20）
  • s - 1番目の平滑化の結果に適応された2番目のEMAの期間（デフォルトは s=5）
  • u - 2番目の平滑化の結果に適応された3番目のEMAの期間（デフォルトは u=3)
注意事項：
  • q>0
  • r>0、s>0、u>0。r、s または u =1 の場合、平滑化は使用されません。
  • Min. rates = (q-1+r+s+u-3+1)

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/384

