Blau_DTI 방향성 추세 지수 - MetaTrader 5용 지표

Andrey F. Zelinsky
조회수:
76
평가:
(22)
게시됨:
blau_dti.mq5 (11.55 KB)
\MQL5\Include\
williamblau.mqh (4.56 KB)
ZIP 파일로 다운로드 MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
저자: 안드레이 N. 볼콘스키

방향성 추세 지수(고점과 저점에 대한 정규화된 평활화된 복잡한 q-기간 모멘텀)로 윌리엄 블라우는 모멘텀, 방향성, 다이버전스 책에서 설명했습니다.

방향성 추세 지수 (DTI)는 정규화된 복잡한 분기 모멘텀의 고점과 저점(정규화된 평활화 HLM)을 나타내는 지표입니다. 평활화된 HLM의 값은 백분율 척도(표시 간격 [-100,+100])로 정규화됩니다.

각 평활화된 HLM 값은 절대값으로 취한 평활화된 HLM 값으로 정규화됩니다. 정규화를 통해 DTI 값을 시장의 과매수(양수 값) 또는 과매도(음수 값) 정도로 해석할 있습니다.

자세한 내용은 윌리엄 블라우의 MQL5의 보조지표와 트레이딩 시스템 문서에서 확인하세요 . 1부: 인디케이터.

  • WilliamBlau.mqh는 터미널_데이터_디렉토리\MQL5\포함\에 위치해야 합니다.
  • Blau_DTI.mq5는 터미널 데이터 디렉토리\MQL5/지표\에 위치해야 합니다.

윌리엄 블라우의 방향성 추세 지수(DTI).

윌리엄 블라우 방향성 추세 지수(DTI).


계산:

방향성 추세 지수(DTI) 공식:

                       100 * EMA(EMA(EMA( HLM(q) ,r),s),u)             100 * HLM(q,r,s,u)
DTI(q,r,s,u) = ––––––––––––––––––––––––––––––––– = –––––––––––––––––––––––––––––
                         EMA(EMA(EMA( |HLM(q)| ,r),s),u)          EMA(EMA(EMA( |HLM(q)| ,r),s),u)

если EMA(EMA(EMA(|HLM(q)|,r),s),u)=0, то DTI(price,q,r,s,u)=0

Where:
  • q - 상승 추세 및 하락 추세 모멘텀 계산에 관련된 가격 차트 기간 수입니다;
  • HLM(q)=HMU(q)-LMD(q) - 고점 및 저점의 q-기간 모멘텀 복합;
  • |HLM(q)|는 HLM(q)의 절대값입니다;
  • HLM(q,r,s,u) - 3배 평활화된 HLM(q);
  • EMA(...,r) - 1차 평활화 - 지표에 적용된 기간 r의 지수이동평균(지수)
    1. HLM(q)
    2. 의 절대값으로 변환합니다;
  • EMA(EMA(...,r),s) - 두 번째 평활화는 주기 r의 지수에 주기 s의 지수를 적용하는 것입니다;
  • EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 세 번째 평활화 - 두 번째 평활화 결과에 적용된 주기 지수 u입니다.
입력 파라미터:
  • q - HLM이 계산되는 주기(기본값은 q=2);
  • r - HLM에 적용되는 첫 번째 EMA의 주기(기본값은 r=20);
  • s - 첫 번째 평활화 결과와 관련된 두 번째 EMA의 기간(기본값은 s=5);
  • u - 두 번째 평활화 결과와 관련된 세 번째 EMA의 주기(기본값 u=3).
제한 사항:
  • q>0;
  • r>0, s>0, u>0. r, s 또는 u가 1이면 해당 EMA 기간에 대해 스무딩이 수행되지 않습니다;
  • 가격 배열의 최소 크기 =(q-1+r+s+u-3+1).

MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/384

Laguerre MT5 Laguerre MT5

라게에르 메타트레이더 보조지표 - 표준 MT4/MT5 보조지표에 의존하지 않는 완전 맞춤형 보조지표입니다. 차트의 별도 창에 가중 추세선을 표시합니다. 간단한 진입 및 청산 신호로 사용할 수 있습니다. 이 인디케이터는 MT4와 MT5 모두에서 사용할 수 있습니다.

Moving Average based on Heiken-Ashi Moving Average based on Heiken-Ashi

이는 원시 시장 가격 대신 하이켄-아시 캔들에 기반한 이동 평균 지표입니다.

에르고딕 DTI 오실레이터 Blau_Ergodic_DTI 에르고딕 DTI 오실레이터 Blau_Ergodic_DTI

윌리엄 블라우의 에르고딕 DTI 오실레이터(방향성 추세 지수).

이동 평균 수렴/발산 표시기 Blau_MACD 이동 평균 수렴/발산 표시기 Blau_MACD

윌리엄 블라우 이동 평균 수렴/발산 지표.