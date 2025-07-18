저자: 안드레이 N. 볼콘스키



방향성 추세 지수(고점과 저점에 대한 정규화된 평활화된 복잡한 q-기간 모멘텀)로 윌리엄 블라우는 모멘텀, 방향성, 다이버전스 책에서 설명했습니다.

방향성 추세 지수 (DTI)는 정규화된 복잡한 분기 모멘텀의 고점과 저점(정규화된 평활화 HLM)을 나타내는 지표입니다. 평활화된 HLM의 값은 백분율 척도(표시 간격 [-100,+100])로 정규화됩니다.



각 평활화된 HLM 값은 절대값으로 취한 평활화된 HLM 값으로 정규화됩니다. 정규화를 통해 DTI 값을 시장의 과매수(양수 값) 또는 과매도(음수 값) 정도로 해석할 수 있습니다.

자세한 내용은 윌리엄 블라우의 MQL5의 보조지표와 트레이딩 시스템 문서에서 확인하세요 . 1부: 인디케이터.

WilliamBlau.mqh는 터미널_데이터_디렉토리\MQL5\포함\에 위치해야 합니다.

위치해야 합니다. Blau_DTI.mq5는 터미널 데이터 디렉토리\MQL5/지표\에 위치해야 합니다.





윌리엄 블라우 방향성 추세 지수(DTI).

계산:



방향성 추세 지수(DTI) 공식:

100 * EMA(EMA(EMA( HLM(q) ,r),s),u) 100 * HLM(q,r,s,u)

DTI(q,r,s,u) = ––––––––––––––––––––––––––––––––– = –––––––––––––––––––––––––––––

EMA(EMA(EMA( |HLM(q)| ,r),s),u) EMA(EMA(EMA( |HLM(q)| ,r),s),u)



если EMA(EMA(EMA(|HLM(q)|,r),s),u)=0, то DTI(price,q,r,s,u)=0



q - 상승 추세 및 하락 추세 모멘텀 계산에 관련된 가격 차트 기간 수입니다;

HLM(q)=HMU(q)-LMD(q) - 고점 및 저점의 q-기간 모멘텀 복합;

|HLM(q)|는 HLM(q)의 절대값입니다;

HLM(q,r,s,u) - 3배 평활화된 HLM(q);

EMA(...,r) - 1차 평활화 - 지표에 적용된 기간 r의 지수이동평균(지수)

HLM(q) 의 절대값으로 변환합니다;

EMA(EMA(...,r),s) - 두 번째 평활화는 주기 r의 지수에 주기 s의 지수를 적용하는 것입니다;

EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 세 번째 평활화 - 두 번째 평활화 결과에 적용된 주기 지수 u입니다.

q - HLM이 계산되는 주기(기본값은 q=2);

r - HLM에 적용되는 첫 번째 EMA의 주기(기본값은 r=20);

s - 첫 번째 평활화 결과와 관련된 두 번째 EMA의 기간(기본값은 s=5);

u - 두 번째 평활화 결과와 관련된 세 번째 EMA의 주기(기본값 u=3).

q>0;

r>0, s>0, u>0. r, s 또는 u가 1이면 해당 EMA 기간에 대해 스무딩이 수행되지 않습니다;

가격 배열의 최소 크기 =(q-1+r+s+u-3+1).

Where:사항: