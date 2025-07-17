당사 팬 페이지에 가입하십시오
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
에르고딕 CSI 오실레이터 Blau_Ergodic_CSI - MetaTrader 5용 지표
- 조회수:
- 100
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
저자: 안드레이 N. 볼콘스키
윌리엄 블라우는 모멘텀, 방향성 및 발산이라는 책에서 에르고딕 CSI 오실레이터( 캔들스틱 지수 기준)를 설명했습니다.
자세한 내용은 MQL5의 윌리엄 블라우의 인디케이터 및 트레이딩 시스템 문서에서 확인할 수 있습니다. 1부: 인디케이터.
- WilliamBlau.mqh는 terminal_data_directory\MQL5\Include\에 위치해야 합니다.
- Blau_Ergodic_CSI.mq5는 터미널 데이터 디렉터리\MQL5/Indicators\에 배치해야 합니다.
윌리엄 블라우의 에르고딕 CSI 오실레이터
계산:
에르고딕 CSI 오실레이터의 정의:
Ergodic_CSI(price1,price2,q,r,s,u) = CSI(price1,price2,q,r,s,u)
SignalLine(price1,price2,q,r,s,u,ul) = EMA( Ergodic_CSI(price1,price2,q,r,s,u) ,ul)
- Ergodic_CSI() - 에르고딕 CSI(가격1,가격2,q,r,s,u) 캔들스틱 지수;
- SignalLine() - 신호선 - 에르고딕에 적용된 기간 ul의 지수이동평균;
- ul - 신호선의 EMA 주기 - 윌리엄 블라우에 따르면 ul의 값은 에르고딕의 마지막 유의미한(>1) EMA의 주기와 같아야 합니다.
- 차트 플로팅 #0 - 에르고딕(캔들스틱 지수):
- q - q-주기의 캔들의 모멘텀이 계산되는 주기(기본값은 q=1);
- r - 1차 EMA의 기간으로, q-기간 캔들의 모멘텀에 적용됩니다(기본값은 r=20);
- s - 첫 번째 평활화 결과에 적용되는 두 번째 EMA의 기간(기본값은 s=5);
- u - 두 번째 평활화 결과에 적용된 세 번째 EMA의 주기(기본값은 u=3);
- 그래픽 구성 #1 - 신호선:
- ul - 에르고딕에 대한 신호선의 EMA 주기(기본값 ul=3);
- AppliedPrice1 - 종가 유형 (기본값은 AppliedPrice=PRICE_CLOSE);
- AppliedPrice2 - 시가 유형 (기본값 AppliedPrice=PRICE_OPEN).
- q>0;
- r>0, s>0, u>0. r, s 또는 u가 1이면 해당 EMA 기간에 스무딩이 수행되지 않습니다;
- ul>0. ul=1이면 신호선이 에르고딕과 일치합니다;
- 가격 배열의 최소 크기 =(q-1+r+s+u+ul-4+1).
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/381
윌리엄 블라우의 에르고딕 CMI 오실레이터.Market Profile MT5
시장 프로필 메타트레이더 지표 - 시간 경과에 따른 가격 밀도를 보여줄 수 있는 고전적인 시장 프로필 구현으로 주어진 거래 세션의 가장 중요한 가격 수준, 가치 영역 및 제어 값을 간략하게 설명합니다. 이 인디케이터는 M1에서 D1 사이의 차트주기에 연결할 수 있으며 일간, 주간, 월간 또는 일중 세션에 대한 시장 프로필을 표시합니다. 주기가 짧을수록 정확도가 높습니다. 가시성을 높이려면 더 높은 주기를 사용하는 것이 좋습니다. 자유 그리기 사각형 세션을 사용하여 원하는 주기로 사용자 지정 시장 프로필을 만들 수도 있습니다. 프로필의 블록을 그리는 데 6가지 색 구성표를 사용할 수 있습니다. 프로필을 일반 색상 히스토그램으로 그릴 수도 있습니다. 또는 강세/약세 막대를 기준으로 프로필의 색상을 선택할 수도 있습니다. 이 지표는 베어 프라이스 액션을 기반으로 하며 표준 지표를 사용하지 않습니다. 메타트레이더 4, 메타트레이더 5에서 사용할 수 있습니다.
윌리엄 블라우의 컴포지트 하이-로우 모멘텀.Moving Average based on Heiken-Ashi
이는 원시 시장 가격 대신 하이켄-아시 캔들에 기반한 이동 평균 지표입니다.