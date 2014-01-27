代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

Ergodic MACD Oscillator Blau_Ergodic_MACD - MetaTrader 5脚本

Andrey F. Zelinsky | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
显示:
3657
等级:
(17)
已发布:
已更新:
blau_ergodic_macd.mq5 (8.04 KB) 预览
\MQL5\Include\
williamblau.mqh (4.52 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

作者: Andrey N. Bolkonsky

William Blau 的遍历 MACD 振荡器的描述在书中 "Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis (动量, 方向, 和背离: 应用最新的动量指标进行技术分析)"

  • WilliamBlau.mqh 必须放在 客户端数据文件夹\MQL5\Include\
  • Blau_Ergodic_MACD.mq5 必须放在 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\

William Blau 的遍历 MACD 振荡器

William Blau 的遍历 MACD 振荡器

计算:

遍历 MACD 振荡器定义如下:

Ergodic_MACD(price,r,s,u) = MACD(price,r,s,u)
SignalLine(price,r,s,u,ul) = EMA( Ergodic_MACD(price,r,s,u) ,ul)

此处:

  • Ergodic_MACD() - 遍历 - MACD(price,r,s,u);
  • SignalLine() - 信号线 - EMA 周期为 ul, 应用于 MACD;

与标准 MACD 指标 (它使用 SMA) 对比, William Blau 提出在 MACD 使用 EMA 的方法。

输入参数:
  • 图形绘制 #0 - 遍历 (MACD):
    • r - 第一条 EMA 周期 (慢速), 应用于价格 (省缺 r=20);
    • s - 第二条 EMA 周期 (快速), 应用于价格 (省缺 s=5)
    • u - 第三条 EMA 周期, 应用于 MACD (省缺 u=3);
  • 图形绘制 #1 - 信号线:
    • ul - 平滑周期 (信号线), 应用于遍历 (省缺 ul=3);
  • AppliedPrice - 适用价格类型 (省缺 AppliedPrice=PRICE_CLOSE).
注释:
  • r>1, s>1;
  • s<r (根据 William Blau, 代码中没有任何检查);
  • u>0. 若 u=1, 不使用平滑;
  • ul>0. 若 ul=1, 信号线和遍历线相同;
  • 最小. 比率 =([max(r,s)]+u+ul-3+1).

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/376

MACD 指标 Blau_MACD MACD 指标 Blau_MACD

William Blau 的 MACD

遍历平均偏差指数振荡器 Ergodic_MDI 遍历平均偏差指数振荡器 Ergodic_MDI

William Blau 的遍历平均偏差指数 (MDI) 振荡器

蜡烛条动量 Blau_CMtm 蜡烛条动量 Blau_CMtm

William Blau 的蜡烛条动量指标。

蜡烛条动量指数 Blau_CMI 蜡烛条动量指数 Blau_CMI

William Blau 的蜡烛条动量指数指标。