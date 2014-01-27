作者: Andrey N. Bolkonsky



William Blau 的遍历 MACD 振荡器的描述在书中 "Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis (动量, 方向, 和背离: 应用最新的动量指标进行技术分析)"。

WilliamBlau.mqh 必须放在 客户端数据文件夹 \MQL5\Include\

\MQL5\Include\ Blau_Ergodic_MACD.mq5 必须放在 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\





计算:

遍历 MACD 振荡器定义如下:

Ergodic_MACD(price,r,s,u) = MACD(price,r,s,u)

SignalLine(price,r,s,u,ul) = EMA( Ergodic_MACD(price,r,s,u) ,ul)

此处:

Ergodic_MACD() - 遍历 - MACD(price,r,s,u);

SignalLine() - 信号线 - EMA 周期为 ul, 应用于 MACD;

与标准 MACD 指标 (它使用 SMA) 对比, William Blau 提出在 MACD 使用 EMA 的方法。



图形绘制 #0 - 遍历 (MACD):

r - 第一条 EMA 周期 (慢速), 应用于价格 (省缺 r=20);



s - 第二条 EMA 周期 (快速), 应用于价格 (省缺 s=5)



u - 第三条 EMA 周期, 应用于 MACD (省缺 u=3);

图形绘制 #1 - 信号线:

ul - 平滑周期 (信号线), 应用于遍历 (省缺 ul=3);

AppliedPrice - 适用价格类型 (省缺 AppliedPrice=PRICE_CLOSE).