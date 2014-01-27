请观看如何免费下载自动交易
Ergodic MACD Oscillator Blau_Ergodic_MACD
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
William Blau 的遍历 MACD 振荡器的描述在书中 "Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis (动量, 方向, 和背离: 应用最新的动量指标进行技术分析)"。
- WilliamBlau.mqh 必须放在 客户端数据文件夹\MQL5\Include\
- Blau_Ergodic_MACD.mq5 必须放在 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\
William Blau 的遍历 MACD 振荡器
计算:
遍历 MACD 振荡器定义如下:
Ergodic_MACD(price,r,s,u) = MACD(price,r,s,u)
SignalLine(price,r,s,u,ul) = EMA( Ergodic_MACD(price,r,s,u) ,ul)
此处:
- Ergodic_MACD() - 遍历 - MACD(price,r,s,u);
- SignalLine() - 信号线 - EMA 周期为 ul, 应用于 MACD;
与标准 MACD 指标 (它使用 SMA) 对比, William Blau 提出在 MACD 使用 EMA 的方法。
- 图形绘制 #0 - 遍历 (MACD):
- r - 第一条 EMA 周期 (慢速), 应用于价格 (省缺 r=20);
- s - 第二条 EMA 周期 (快速), 应用于价格 (省缺 s=5)
- u - 第三条 EMA 周期, 应用于 MACD (省缺 u=3);
- 图形绘制 #1 - 信号线:
- ul - 平滑周期 (信号线), 应用于遍历 (省缺 ul=3);
- AppliedPrice - 适用价格类型 (省缺 AppliedPrice=PRICE_CLOSE).
- r>1, s>1;
- s<r (根据 William Blau, 代码中没有任何检查);
- u>0. 若 u=1, 不使用平滑;
- ul>0. 若 ul=1, 信号线和遍历线相同;
- 最小. 比率 =([max(r,s)]+u+ul-3+1).
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/376
