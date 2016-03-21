CodeBaseKategorien
Indikatoren

Ergodic MACD Oscillator Blau_Ergodic_MACD - Indikator für den MetaTrader 5

Andrey F. Zelinsky
Ansichten:
1154
Rating:
(17)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
blau_ergodic_macd.mq5 (8.04 KB) ansehen
\MQL5\Include\
williamblau.mqh (4.52 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
Urheber: Andrey N. Bolkonsky

Urheber: Andrey N. Bolkonsky

Der Ergodic MACD Oscillator von William Blau wird in dem folgenden Buch beschrieben "Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis".

  • Die Datei WilliamBlau.mqh muss in das folgende Verzeichnis kopiert werden: terminal_data_folder\MQL5\Include\
  • Die Datei Blau_Ergodic_MACD.mq5 muss in das folgende Verzeichnis kopiert werden terminal_data_folder\MQL5\Indicators\

Der Erogdic MACD Oscillator von William Blau

Der Erogdic MACD Oscillator von William Blau

Berechnung:

Der Ergodic MACD Oscillator wird wie folgt definiert:

Ergodic_MACD(price,r,s,u) = MACD(price,r,s,u)
SignalLine(price,r,s,u,ul) = EMA( Ergodic_MACD(price,r,s,u) ,ul)

wobei:

  • Ergodic_MACD() - Ergodic - MACD(price,r,s,u);
  • SignalLine() - Signal Line - exponentially smoothed moving average EMA(ul), angewendet auf MACD;

Im Gegensatz zu dem Standard MACD Indikator (dieser verwendet einen einfachen gleitenden Durchschnitt), wird der Exponentiell geglättete gleitende Durchschnitt Nach dem Ansatz von William Blau verwendet .

//--- Eingabeparameter
  • graphic plot #0 - Ergodic (moving average convergence/divergence):
    • r - period of the 1st EMA (slow), angewendet auf price (by default r=20);
    • s - period of the 2nd EMA (fast), angewendet auf price (by default s=5)
    • u - period of the 3rd EMA, angewendet auf MACD (by default u=3);
  • graphic plot #1 - Signallinie:
    • ul - smoothing period (signal line), angewendet auf Ergodic (by default ul=3);
  • AppliedPrice - price type (Vorgabe: AppliedPrice=PRICE_CLOSE).
Hinweis:
  • r>1, s>1;
  • s<r (gemäß William Blau, dieses wird im Programmcode nicht überprüft);
  • u>0. Wenn u=1 ist, wird keine Glättung verwendet;
  • ul>0. Wenn ul=1 ist, dann sind die Signallinie und die Ergodic-linien identisch;
  • Min. rates =([max(r,s)]+u+ul-3+1).

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/376

