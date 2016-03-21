Urheber: Andrey N. Bolkonsky



Der Ergodic MACD Oscillator von William Blau wird in dem folgenden Buch beschrieben "Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis".

Die Datei WilliamBlau.mqh muss in das folgende Verzeichnis kopiert werden: terminal_data_folder \MQL5\Include\

\MQL5\Include\ Die Datei Blau_Ergodic_MACD.mq5 muss in das folgende Verzeichnis kopiert werden terminal_data_folder\MQL5\Indicators\





Der Erogdic MACD Oscillator von William Blau

Berechnung:

Der Ergodic MACD Oscillator wird wie folgt definiert:

Ergodic_MACD(price,r,s,u) = MACD(price,r,s,u)

SignalLine(price,r,s,u,ul) = EMA( Ergodic_MACD(price,r,s,u) ,ul)

wobei:

Ergodic_MACD() - Ergodic - MACD(price,r,s,u);

SignalLine() - Signal Line - exponentially smoothed moving average EMA(ul), angewendet auf MACD;

Im Gegensatz zu dem Standard MACD Indikator (dieser verwendet einen einfachen gleitenden Durchschnitt), wird der Exponentiell geglättete gleitende Durchschnitt Nach dem Ansatz von William Blau verwendet .



graphic plot #0 - Ergodic (moving average convergence/divergence):

r - period of the 1st EMA (slow), angewendet auf price (by default r=20);



s - period of the 2nd EMA (fast), angewendet auf price (by default s=5)



u - period of the 3rd EMA, angewendet auf MACD (by default u=3);

graphic plot #1 - Signallinie:

ul - smoothing period (signal line), angewendet auf Ergodic (by default ul=3);

AppliedPrice - price type (Vorgabe: AppliedPrice=PRICE_CLOSE).