Ergodic MACD Oscillator Blau_Ergodic_MACD - Indikator für den MetaTrader 5
Urheber: Andrey N. Bolkonsky
Der Ergodic MACD Oscillator von William Blau wird in dem folgenden Buch beschrieben "Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis".
- Die Datei WilliamBlau.mqh muss in das folgende Verzeichnis kopiert werden: terminal_data_folder\MQL5\Include\
- Die Datei Blau_Ergodic_MACD.mq5 muss in das folgende Verzeichnis kopiert werden terminal_data_folder\MQL5\Indicators\
Der Erogdic MACD Oscillator von William Blau
Berechnung:
Der Ergodic MACD Oscillator wird wie folgt definiert:
Ergodic_MACD(price,r,s,u) = MACD(price,r,s,u)
SignalLine(price,r,s,u,ul) = EMA( Ergodic_MACD(price,r,s,u) ,ul)
wobei:
- Ergodic_MACD() - Ergodic - MACD(price,r,s,u);
- SignalLine() - Signal Line - exponentially smoothed moving average EMA(ul), angewendet auf MACD;
Im Gegensatz zu dem Standard MACD Indikator (dieser verwendet einen einfachen gleitenden Durchschnitt), wird der Exponentiell geglättete gleitende Durchschnitt Nach dem Ansatz von William Blau verwendet .
- graphic plot #0 - Ergodic (moving average convergence/divergence):
- r - period of the 1st EMA (slow), angewendet auf price (by default r=20);
- s - period of the 2nd EMA (fast), angewendet auf price (by default s=5)
- u - period of the 3rd EMA, angewendet auf MACD (by default u=3);
- graphic plot #1 - Signallinie:
- ul - smoothing period (signal line), angewendet auf Ergodic (by default ul=3);
- AppliedPrice - price type (Vorgabe: AppliedPrice=PRICE_CLOSE).
- r>1, s>1;
- s<r (gemäß William Blau, dieses wird im Programmcode nicht überprüft);
- u>0. Wenn u=1 ist, wird keine Glättung verwendet;
- ul>0. Wenn ul=1 ist, dann sind die Signallinie und die Ergodic-linien identisch;
- Min. rates =([max(r,s)]+u+ul-3+1).
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/376
