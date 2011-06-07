Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Эргодический MACD-осциллятор Blau_Ergodic_MACD - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 4124
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: Andrey N. Bolkonsky
Эргодический MACD-осциллятор Уильяма Блау (основан на индикаторе схождения/расхождения скользящих средних) описан в книге Моментум, направленность и расхождение.
Подробности в статье Индикаторы и торговые системы Уильяма Блау на MQL5. Часть 1: Индикаторы.
- WilliamBlau.mqh нужно поместить в каталог_данных_терминала\MQL5\Include\
- Blau_Ergodic_MACD.mq5 нужно поместить в каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators\
Эргодический MACD-осциллятор Уильяма Блау
Расчет:
Определение эргодического MACD-осциллятора:
Ergodic_MACD(price,r,s,u) = MACD(price,r,s,u)
SignalLine(price,r,s,u,ul) = EMA( Ergodic_MACD(price,r,s,u) ,ul)
где:
- Ergodic_MACD() - эргодика - индикатор схождения/расхождения скользящих средних MACD(price,r,s,u);
- SignalLine() - сигнальная линия - экспоненциальная скользящая средняя периода ul, примененная к эргодике;
- ul - период EMA сигнальной линии - по Уильяму Блау значение ul должно быть равно периоду последней значимой (>1) EMA эргодики.
В отличие от стандартного индикатора MACD, для получения сигнальной линии в качестве метода сглаживания Уильям Блау использует экспоненциальное скользящее среднее (в стандартном MACD используется простое скользящее среднее).Входные параметры:
- графическое построение #0 - эргодика (схождения/расхождения скользящих средних):
- r - период 1-й медленной EMA, применительно к цене (по умолчанию r=20);
- s - период 2-й быстрой EMA, применительно к цене (по умолчанию s=5)
- u - период 3-й EMA, применительно к схождению/расхождению скользящих средних (по умолчанию u=3);
- графическое построение #1 - сигнальная линия:
- ul - период EMA сигнальной линии, применительно к эргодике (по умолчанию ul=3);
- AppliedPrice - тип цены (по умолчанию AppliedPrice=PRICE_CLOSE).
- r>1, s>1;
- s<r (ограничение по требованиям теории, на программном уровне не проверяется);
- u>0. Если u=1, то сглаживание не выполняется;
- ul>0. Если ul=1, то сигнальная линия совпадает с эргодикой;
- минимальный размер массива цен =([max(r,s)]+u+ul-3+1).
Стохастический осциллятор моментума Уильяма Блау.Индекс стохастического моментума Blau_SMI
Индекс стохастического моментума Уильяма Блау.
Индикатор STALIN на основе двух скользящих средних (Moving Averages, MA) с алертами и фильтрами.Модуль торговых сигналов по стратегии "пробой внутреннего бара"
При возникновении условия, определяющего внешний бар, проверяется факт пробития внутреннего бара в направлении предшествующего тренда, если пробитие состоялось, то генерируется сигнал на открытие позиции. Модуль торговых сигналов совместим с новой версией визарда.