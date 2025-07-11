코드베이스섹션
거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Twitter에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
포켓으로
지표

Regression Analysis - MetaTrader 5용 지표

Boris Armenteros | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
조회수:
100
평가:
(29)
게시됨:
ZIP 파일로 다운로드 MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

이 지표는 네 가지 유형의 회귀(선형, 이차, 로그, 지수)를 비교하여 분석된 데이터에 가장 적합한 회귀를 선택합니다.

이 분석은 새로운 틱이 있을 때마다 수행됩니다.

//--- 입력 매개변수
// dp_limiter >2 여야 합니다. 그렇지 않으면 기본값으로 자동 설정됩니다.
input ushort         dp_limiter  =100;     // 데이터 포인트 수
input uint           endpos      =0;      // 마지막 값 위치
input double         multStdDev  =1.96;    // 대역 분리
input inputs_switch  comments   =On;     // 댓글 스위치
input inputs_switch  record     =Off;    // 파일 텍스트에 정보 기록

차트의 왼쪽 상단 모서리에는 네 가지 값이 표시됩니다.

이 값은 회귀와 관련된 데이터의 분산을 나타내므로 가장 작은 값이 가장 좋은 옵션을 나타냅니다.

회귀 분석

회귀 분석

또한 이 표시기를 사용하면 추가 분석을 위해 이러한 값을 텍스트 파일에 기록할 수 있습니다.

회귀 분석

MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/352

sTimeToVariables sTimeToVariables

초 단위의 시간을 연, 월, 일, 시, 분, 초로 변환하는 기능이 있는 스크립트입니다. mql 함수를 사용하지 않고!

Price Alert MT5 Price Alert MT5

가격 알림 메타 트레이더 표시기 - 가격이 트레이더가 설정한 특정 수준에 도달하면 모든 유형의 경고를 발행할 수 있습니다. 첫 번째는 가격이 특정 수준 이상으로 상승할 때(차트에 녹색 선으로 표시), 두 번째는 가격이 특정 수준 이하로 하락할 때(차트에 빨간색 선으로 표시), 세 번째는 가격이 특정 수준에 정확히 도달할 때(노란색 선으로 표시)에 사용됩니다. 알림 유형에는 기본(팝업), 이메일, 푸시 알림의 세 가지가 있습니다. 이메일 및 푸시 알림 알림 기능이 작동하려면 메타트레이더 플랫폼 옵션 창에서 이메일 또는 메타퀘츠 ID 설정을 설정해야 합니다. 이 보조지표는 MT4와 MT5 모두에서 사용할 수 있습니다.

노출 노출

스크립트는 모든 오픈 포지션을 읽고 각 통화에 대한 총 자산 규모를 계산합니다.

Point and Figure Indicator for MetaTrader 5 Point and Figure Indicator for MetaTrader 5

포인트-앤-그림 메타트레이더 5 보조지표는 일반 MT5 차트의 메인 창에 직접 포인트-앤-그림 차트를 그릴 수 있는 보조지표입니다. 박스 크기, 반전 거리 등 모든 포인트 앤 피겨 방식 매개변수를 원하는 대로 설정할 수 있습니다. 또한 PnF 차트의 모든 표시 매개변수를 제어할 수 있습니다. 이 포인트 앤 피겨 인디케이터는 모든 종류의 알림을 지원합니다. 실제 틱 데이터를 기반으로 하므로 MT5에서만 사용할 수 있습니다.