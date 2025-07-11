이 지표는 네 가지 유형의 회귀(선형, 이차, 로그, 지수)를 비교하여 분석된 데이터에 가장 적합한 회귀를 선택합니다.



이 분석은 새로운 틱이 있을 때마다 수행됩니다.

input ushort dp_limiter = 100 ; input uint endpos = 0 ; input double multStdDev = 1.96 ; input inputs_switch comments =On; input inputs_switch record =Off;

차트의 왼쪽 상단 모서리에는 네 가지 값이 표시됩니다.

이 값은 회귀와 관련된 데이터의 분산을 나타내므로 가장 작은 값이 가장 좋은 옵션을 나타냅니다.

또한 이 표시기를 사용하면 추가 분석을 위해 이러한 값을 텍스트 파일에 기록할 수 있습니다.