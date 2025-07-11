당사 팬 페이지에 가입하십시오
이 지표는 네 가지 유형의 회귀(선형, 이차, 로그, 지수)를 비교하여 분석된 데이터에 가장 적합한 회귀를 선택합니다.
이 분석은 새로운 틱이 있을 때마다 수행됩니다.
//--- 입력 매개변수 // dp_limiter >2 여야 합니다. 그렇지 않으면 기본값으로 자동 설정됩니다. input ushort dp_limiter =100; // 데이터 포인트 수 input uint endpos =0; // 마지막 값 위치 input double multStdDev =1.96; // 대역 분리 input inputs_switch comments =On; // 댓글 스위치 input inputs_switch record =Off; // 파일 텍스트에 정보 기록
차트의 왼쪽 상단 모서리에는 네 가지 값이 표시됩니다.
이 값은 회귀와 관련된 데이터의 분산을 나타내므로 가장 작은 값이 가장 좋은 옵션을 나타냅니다.
또한 이 표시기를 사용하면 추가 분석을 위해 이러한 값을 텍스트 파일에 기록할 수 있습니다.
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/352
