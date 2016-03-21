Regression Analysis

und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Dieser Indikator vergleicht vier Typen der Regression (Linear, quadratisch, logarithmisch und exponentiell) und wählt den für die analysierten Daten am besten passenden Typ aus.
Diese Analyse wird mit jedem Tick neu ausgeführt.
//--- Eingabeparameter // dp_limiter Er sollte größer zwei sein . Falls nicht wird er automatisch auf den Standardwert gesetzt input ushort dp_limiter =100; // Anzahl der Datenpunkte input uint endpos =0; // Wird der letzten Position input double multStdDev =1.96; // Abstand der Bänder input inputs_switch comments =On; // Ein- und Ausschalten der Kommentare input inputs_switch record =Off; // Schreiben von Informationen in ein Textfile
In der oberen linken Ecke des Charts werden 4 Werte angezeigt.
Diese Werte repräsentieren die Dispersion der Daten entsprechend zu deren Regression. Somit ist der kleinste Wert ein Indikator für die beste Option.
Zudem kann der Indikator die Werte auch in ein Textfile schreiben, um sie später analysieren zu können.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/352
