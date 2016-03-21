CodeBaseKategorien
Regression Analysis - Indikator für den MetaTrader 5

Dieser Indikator vergleicht vier Typen der Regression (Linear, quadratisch, logarithmisch und exponentiell) und wählt den für die analysierten Daten am besten passenden Typ aus.

Diese Analyse wird mit jedem Tick neu ausgeführt.

//--- Eingabeparameter
// dp_limiter  Er sollte größer zwei sein . Falls nicht wird er automatisch auf den Standardwert gesetzt
input ushort         dp_limiter  =100;     // Anzahl der Datenpunkte
input uint           endpos      =0;      // Wird der letzten Position
input double         multStdDev  =1.96;    // Abstand der Bänder
input inputs_switch  comments   =On;     // Ein- und Ausschalten der Kommentare
input inputs_switch  record     =Off;    // Schreiben von Informationen in ein Textfile

In der oberen linken Ecke des Charts werden 4 Werte angezeigt.

Diese Werte repräsentieren die Dispersion der Daten entsprechend zu deren Regression. Somit ist der kleinste Wert ein Indikator für die beste Option.

Regression Analysis

Zudem kann der Indikator die Werte auch in ein Textfile schreiben, um sie später analysieren zu können.

Regression Analysis

