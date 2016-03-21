Regression Analysis

Dieser Indikator vergleicht vier Typen der Regression (Linear, quadratisch, logarithmisch und exponentiell) und wählt den für die analysierten Daten am besten passenden Typ aus.



Diese Analyse wird mit jedem Tick neu ausgeführt.

input ushort dp_limiter = 100 ; input uint endpos = 0 ; input double multStdDev = 1.96 ; input inputs_switch comments =On; input inputs_switch record =Off;

In der oberen linken Ecke des Charts werden 4 Werte angezeigt.

Diese Werte repräsentieren die Dispersion der Daten entsprechend zu deren Regression. Somit ist der kleinste Wert ein Indikator für die beste Option.

Zudem kann der Indikator die Werte auch in ein Textfile schreiben, um sie später analysieren zu können.