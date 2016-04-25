コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

回帰分析 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Boris Armenteros | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
1355
評価:
(29)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

内容

このインディケータは、4種類（線形、二次対数と指数）の回帰を比較し、分析されるデータに最も適したものを選択します。

分析は新しいティックが登場するたびに行われます。

//--- 入力パラメータ
// dp_limiter   >2 が必要。さもないとデフォルト値が自動設定される
input ushort         dp_limiter  =100;     // データポイントの数
input uint           endpos      =0;      // 最後の値の位置
input double         multStdDev  =1.96;    // バンド間の距離
input inputs_switch  comments   =On;     // コメントスィッチ
input inputs_switch  record     =Off;    // ファイルテキストに記録する

4つの値はチャートの左上の隅に表示されます。

これらの値は、その回帰に係るデータの分散を表すので、最小値は、最良の選択肢を示しています。

回帰分析

回帰分析

加えて、このインディケータは、さらなる分析のためにこれらの値をテキストファイルに記録することができます。

回帰分析

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/352

カウフマン効率比 カウフマン効率比

ペリー・カウフマンの本「Smarter Trading（よりスマートな取引）」と「New Trading Systems & Methods（新取引システムと方法）」に従うカウフマン効率比（別名「一般フラクタル効率」）。

カウフマンボラティリティ カウフマンボラティリティ

ペリー・カウフマンの本「スマート・トレーディング：変更市場のパフォーマンスの向上」によるカウフマンボラティリティの指標。

sTimeToVariables sTimeToVariables

このスクリプトは、datetime型の変数として表される時間を年、月、日、時、分、秒に変換します。

Exposure Exposure

このスクリプトは、すべてのポジションを読み取り、各通貨のための露出（exposure）を計算します