内容

このインディケータは、4種類（線形、二次対数と指数）の回帰を比較し、分析されるデータに最も適したものを選択します。



分析は新しいティックが登場するたびに行われます。

input ushort dp_limiter = 100 ; input uint endpos = 0 ; input double multStdDev = 1.96 ; input inputs_switch comments =On; input inputs_switch record =Off;

4つの値はチャートの左上の隅に表示されます。

これらの値は、その回帰に係るデータの分散を表すので、最小値は、最良の選択肢を示しています。

加えて、このインディケータは、さらなる分析のためにこれらの値をテキストファイルに記録することができます。