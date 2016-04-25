無料でロボットをダウンロードする方法を見る
内容
このインディケータは、4種類（線形、二次対数と指数）の回帰を比較し、分析されるデータに最も適したものを選択します。
分析は新しいティックが登場するたびに行われます。
//--- 入力パラメータ // dp_limiter >2 が必要。さもないとデフォルト値が自動設定される input ushort dp_limiter =100; // データポイントの数 input uint endpos =0; // 最後の値の位置 input double multStdDev =1.96; // バンド間の距離 input inputs_switch comments =On; // コメントスィッチ input inputs_switch record =Off; // ファイルテキストに記録する
4つの値はチャートの左上の隅に表示されます。
これらの値は、その回帰に係るデータの分散を表すので、最小値は、最良の選択肢を示しています。
加えて、このインディケータは、さらなる分析のためにこれらの値をテキストファイルに記録することができます。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/352
