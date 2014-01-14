CodeBaseSecciones
Kaufman Efficiency Ratio - indicador para MetaTrader 5

Descripcion:

Ratio de Eficiencia de Kaufman (también llamado "eficiencia generalizada de fractal") según libros de Perry Kaufman "Trading más inteligente: mejorar el rendimiento con el cambio de mercado" y "Nuevo Sistema y Métodos de Trading".

Indicador Kaufman Efficiency Ratio

Demo_FileReadArray Demo_FileReadArray

Este script muestra un ejemplo del uso de la función FileReadArray()

Análisis de Regresión Análisis de Regresión

Este indicador compara cuatro tipos de regresión (lineal, cuadrática, logarítmica y exponencial) y escoge la que mejor se adapta a los datos analizados.

Volatilidad Kaufman Volatilidad Kaufman

Indicador de volatilidad Kaufman según Perry Kaufman "Trading Inteligente: mejorar el rendimiento con el cambio de mercado".

Demo_FileWriteArray Demo_FileWriteArray

Este script muestra un ejemplo del uso de la función FileWriteArray()