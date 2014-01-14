Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Kaufman Efficiency Ratio - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1762
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Descripcion:
Ratio de Eficiencia de Kaufman (también llamado "eficiencia generalizada de fractal") según libros de Perry Kaufman "Trading más inteligente: mejorar el rendimiento con el cambio de mercado" y "Nuevo Sistema y Métodos de Trading".
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/351
Este script muestra un ejemplo del uso de la función FileReadArray()Análisis de Regresión
Este indicador compara cuatro tipos de regresión (lineal, cuadrática, logarítmica y exponencial) y escoge la que mejor se adapta a los datos analizados.
Indicador de volatilidad Kaufman según Perry Kaufman "Trading Inteligente: mejorar el rendimiento con el cambio de mercado".Demo_FileWriteArray
Este script muestra un ejemplo del uso de la función FileWriteArray()