代码库部分
回归分析 - MetaTrader 5脚本

Boris Armenteros
这个指标比较四种类型的回归（线性，两次方，对数和指数）并选则最能适合数据分析的那一个。

在每次有新的报价到来时完成分析。

//--- 输入参数
// dp_limiter  要大于2。如果不是将会被自动设置为默认值
input ushort         dp_limiter  =100;     // 数据点的数量
input uint           endpos      =0;      // 最后一个值的位置
input double         multStdDev  =1.96;    // 回归带的间隔
input inputs_switch  comments   =On;     // 备注选择
input inputs_switch  record     =Off;    // 记录到文件

在图表的左上方，显示四个值。

这些值代表了数据相对于它的回归的偏移程度，因此值越小越好。

回归分析

另外，该指标允许将这些值记录到一个文本文件中以备后续分析所用。

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/352

Kaufman 效率比 Kaufman 效率比

Kaufman 效率比（也称为“广义分形效率”）源于Perry Kaufman的“精明交易”和“新交易系统和方法”两书。

Kaufman 波动 Kaufman 波动

Kaufman 波动指标基于Perry Kaufman 的“精明交易：提升在变化市场中的表现”一书。

GRNN 神经网络类 GRNN 神经网络类

本类实现了通用回归网络(General Regression Neural Network - GRNN)

创建环形缓冲区的类 创建环形缓冲区的类

本类可以用于组织迷你时间序列, 指标的迷你缓冲区, 长度小的缓冲区以保存EA交易或者指标中中等长度的流数据.