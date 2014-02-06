请观看如何免费下载自动交易
这个指标比较四种类型的回归（线性，两次方，对数和指数）并选则最能适合数据分析的那一个。
在每次有新的报价到来时完成分析。
//--- 输入参数 // dp_limiter 要大于2。如果不是将会被自动设置为默认值 input ushort dp_limiter =100; // 数据点的数量 input uint endpos =0; // 最后一个值的位置 input double multStdDev =1.96; // 回归带的间隔 input inputs_switch comments =On; // 备注选择 input inputs_switch record =Off; // 记录到文件
在图表的左上方，显示四个值。
这些值代表了数据相对于它的回归的偏移程度，因此值越小越好。
另外，该指标允许将这些值记录到一个文本文件中以备后续分析所用。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/352
