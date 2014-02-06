这个指标比较四种类型的回归（线性，两次方，对数和指数）并选则最能适合数据分析的那一个。



在每次有新的报价到来时完成分析。

input ushort dp_limiter = 100 ; input uint endpos = 0 ; input double multStdDev = 1.96 ; input inputs_switch comments =On; input inputs_switch record =Off;

在图表的左上方，显示四个值。

这些值代表了数据相对于它的回归的偏移程度，因此值越小越好。

另外，该指标允许将这些值记录到一个文本文件中以备后续分析所用。