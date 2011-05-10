Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Regression Analysis - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3831
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор сравнивает 4-х метода регрессии (линейная, квадратичная, логарифмическая и экспоненциальная) и выбирает из них наиболее подходящую.
Анализ производится каждый раз при появлении нового тика.
//--- входные параметры // dp_limiter должен быть >2, в противном случае будет использовано значение по умолчанию input ushort dp_limiter =100; // количество данных input uint endpos =0; // индекс последнего значения (0-текущий незавершенный бар) input double multStdDev =1.96; // множитель в полосах для variance input inputs_switch comments =On; // показ комментариев input inputs_switch record =Off; // записывать результат в файл
В левом верхнем углу графика выводятся 4 значения.
Эти значения представляют собой дисперсию регрессии данных, наименьшее значение указывает на наилучший способ.
Кроме того, индикатор позволяет сохранить результаты в файл для последующего анализа.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/352
Коэффициент эффективности (Kaufman Efficiency Ratio, также известный как "generalized fractal efficiency") описанный в книгах Перри Кауфмана "Smarter Trading: Improving Performance in Changing Markets" и "New Trading Systems & Methods".Kaufman Volatility
Индикатор волатильности (Kaufman Volatility) по книге Перри Кауфмана "Smarter Trading: Improving Performance in Changing Markets".
Скрипт с функцией преобразования времени в секундах в год, месяц, день, час, минуты, секунды. Без использования функций mql!Exposure
Скрипт читает все открытые позиции и вычисляет суммарный размер активов для каждой валюты.