Regression Analysis - индикатор для MetaTrader 5

Индикатор сравнивает 4-х метода регрессии (линейная, квадратичная, логарифмическая и экспоненциальная) и выбирает из них наиболее подходящую.

Анализ производится каждый раз при появлении нового тика.

//--- входные параметры
// dp_limiter  должен быть >2, в противном случае будет использовано значение по умолчанию
input ushort         dp_limiter  =100;     // количество данных
input uint           endpos      =0;      // индекс последнего значения (0-текущий незавершенный бар)
input double         multStdDev  =1.96;    // множитель в полосах для variance
input inputs_switch  comments   =On;     // показ комментариев
input inputs_switch  record     =Off;    // записывать результат в файл

В левом верхнем углу графика выводятся 4 значения.

Эти значения представляют собой дисперсию регрессии данных, наименьшее значение указывает на наилучший способ.

Кроме того, индикатор позволяет сохранить результаты в файл для последующего анализа.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/352

